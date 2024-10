MotoGP: Jorge Martín ganó el sprint de Australia y su ilusión crece

El español aplastó en la carrera corta de la fecha 17 y estiró la brecha con Pecco Bagnaia a 16 puntos. Y todavía puede ir por más en la competencia larga.

Panoramas y realidades completamente diferentes tienen Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los contendientes al título de MotoGP 2024, en el GP de Australia, fecha 17 del ejercicio 2024. El español llegó con una ventaja de diez puntos, que se había acortado en la cita previa, disputada en Japón. Debía dar un golpe fuerte para mostrar que no había sentido ese golpe que lo había hecho tambalear en Motegi. Y en el segundo día en Phillip Island asestó una contra que hizo poner la rodilla en tierra al bicampeón, tras un triunfo sensacional en el sprint.

Que Martinator haya logrado la pole position primero y el triunfo en la carrera corta tres horas después no sorprendió al italiano. En la previa había anticipado que su rival tenía algo más en Australia. Viejo zorro y conocedor, el turinés intuía que el español del equipo Pramac podía sacar una diferencia y guardó sus armas principales para Tailandia y Malasia, las próximas dos citas en las que imagina que la taba caerá de su lado. El problema es tratar de frenar primero la sangría australiana. Porque en el sprint fue cuarto y su ritmo estuvo muy lejos de poder pensar en un podio. Y eso, en la competencia que más punto reparte, puede ser un golpe de nocaut en la pelea por la corona.

Martín picó en punta en la largada y se fue. Solo pude perder todo en la primera curva, cuando Marc Márquez, quien partió segundo, se lo encontró muy de golpe y casi lo embiste. “Jorge frenó muy fuerte en la curva uno y yo no calculé bien y casi me lo llevo puesto, por eso me abrí y perdí posiciones”, confesó el ocho veces campeón del mundo. Justamente el expiloto de Honda fue el único que tuvo un ritmo que podía inquietar a Martín, pero su retraso en la primera curva lo obligó a remontar desde el octavo puesto y llegó hasta el segundo. La duda quedó, ¿qué hubiera pasado si Marc no perdía tanto en la primera curva? El interrogante podrá develarse en la carrera larga, porque volverán a estar primero y segundo en la grilla.

Después de eso, Martín se fue. Llegó a sacar tres segundos de ventaja y terminó ganando por la mitad de esa luz porque en los giros finales cuidó un poco. El viento fuerte que sopló en la isla australiana lo llevó a ser precavido. ¿Y Pecco? Estuvo segundo en los primeros giros, pero después fue superado por Márquez y luego ni su compañero de equipo lo perdonó: Enea Bastianini lo pasó sin tapujos para arrebatarle puntos que pueden ser clave al final de esta historia llamada campeonato. Claro, la Bestia el año que viene se mudará a KTM y en lo que queda del año solo buscará ganar alguna carrera y tratar de finalizar tercero en la tabla final, en un cierre apretado con Marc.

Martín se fue a dormir en Australia con la felicidad de que la diferencia que era de diez puntos cuando se levantó pasó a ser de 16. Y la carrera larga pinta mucho mejor en las huestes del corredor del Pramac que en el de Ducati oficial. Mucho deberán trabajar en la mesa chica de Pecco para tratar de mitigar el daño este domingo, porque puede irse grogui de Australia.