MotoGP: Marc Márquez se quedó con la pole en el GP de Hungría

Este fin de semana, el MotoGP se encuentra en el Balaton Park de Hungría disputando la decimocuarta fecha de la temporada. En la madrugada del sábado (horario argentino) los pilotos salieron a pista para completar la clasificación. Allí, Marc Márquez volvió a dominar y se quedó con la pole.

1:36.518 fue la vuelta rápida de Márquez que lo llevó a obtener la mejor posición de largada. Detrás del líder absoluto del campeonato llegaron Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, a 290 y 354 milésimas respectivamente.

Los que tuvieron una jornada para el olvido fueron Alex Márquez y Pecco Bagnaia. El español finalizó 11° y tendrá una sanción de tres puestos por una infracción en la práctica y el italiano cometió un error en su giro cronometrado y finalizó 15°.

La actividad del MotoGP continuará el sábado a las 10 horas (Arg.) cuando comience el Sprint.

Moto3: Perrone largará en

primera fila tras quedar a

milésimas de la pole en Hungría

En Moto3, el argentino Valentín Perrone volvió a destacar y finalizó segundo en la clasificación. Cabe recordar que la semana pasada había logrado su primera pole en la categoría.

El Coyote tuvo su mejor vuelta rápida en el tercero de los seis intentos. 1:46.120 fue el tiempo que dejó al #73 en segunda posición a solo 60 milésimas de Máximo Quiles, quien logró la pole. Ángel Piqueras completará la primera fila.

La carrera de Perrone en el GP de Hungría será el domingo a partir de las 6 am. (horario argentino).