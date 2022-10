MotoGP: Miguel Oliveira ganó bajo la lluvia en Tailandia

Compartir

El MotoGP disputó el Gran Premio de Tailandia bajo la lluvia, en una carrera cambiante en función del campeonato.

Luego del retraso de una hora por la lluvia, MotoGP pudo disputar el Gran Premio de Tailandia, 17° fecha de la temporada 2022. Se puso en marcha la carrera y Fabio Quartararo salió desacomodado y cayó en el clasificador hasta el puesto 17°. En tanto, Francesco Bagnaia, luchaba por la punta y con ese resultado parcial pasaba a la punta del torneo, mientras que Aleix Espargaró debía cumplir una Long Lap Penalty por un toque a Brad Binder.

Jack Miller fue líder durante la primera mitad de la carrera, pero el ritmo de Miguel Oliveira con la KTM fue superior y pudo dar cuenta del australiano para tomar el liderazgo. De ahí en adelante, el portugués administró el ritmo y se encaminó a su segundo triunfo del año.

Segundo finalmente fue Jack Miller, tercero Francesco Bagnaia, cuarto Johann Zarco, quinto Marc Márquez y el top 10 lo cerraron: Enea Bastianini, Maverick Viñales, Alex Márquez, Jorge Martín y Brad Binder. Por su parte, Fabio Quartararo vio la bandera a cuadros en el puesto 17° y no pudo sumar puntos.

Con estos resultados, el campeonato de MotoGP lo lidera Quartararo con solo 2 puntos sobre Bagnaia, tercero está Espargaró a 20 y cuarto Bastianini a 39.

La próxima fecha será el Gran Premio de Australia en Phillip Island el fin de semana del 16 de octubre.

La palabra de Oliveira: «»Fue una carrera muy larga. Cada vez que hemos tenido la posibilidad de manejar sobre mojado fuimos muy rápidos. Traté de no cometer errores y terminar con la moto en el final. Espero que me vaya bien en todas las condiciones».

