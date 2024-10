MotoGP: Pecco Bagnaia recibió un regalito en Japón y se acercó a Martín

El italiano se quedó con el sprint de Motegi, 16ª fecha del Mundial, tras la caída de Pedro Acosta, quien tenía la carrera en el bolsillo. El bicampeón achicó la brecha a 15 puntos con el español.

Para Pecco Bagnaia ya era un buen negocio finalizar segundo en el sprint del GP de Japón, 16ª fecha de MotoGP. Si bien el italiano había picado en punta con una buena partida, le duró poco porque Pedro Acosta, quien había salido desde la pole, volvió a la cima y tenía un ritmo imponente en su KTM, vestida de GasGas. El Tiburón de Mazarrón se iba directo al triunfo, no había nada que el bicampeón pudiera hacer. Pero…

El actual campeón de Moto2 se fue al suelo a cuatro giros del final y el turinés heredó un éxito que ya había descartado.

Ahora bien, más allá del regalo, para Pecco, Acosta no es rival a esta altura del torneo. Por supuesto que si le entregan un éxito en bandeja lo va a aprovechar. Pero su objetivo es el título y el contendiente, Jorge Martín.

El español salía desde el 11º lugar tras sufrir la caída en la clasificación que dejó hipotecado todo su fin de semana japonés. Martinator minimizó los daños en el sprint con una largada de antología y finalmente remó hasta el cuarto puesto (el abandono de Brad Binder lo ayudó también). Logró achicar la pérdida, aunque la preocupación para la carrera larga de este domingo es su falta de ritmo.

Pecco habrá imaginado un cierre que le permitiera rebanar un poco más que seis puntos esa diferencia de 21 con la que arrancó en Motegi. Pero el gran pique de Martín lo evitó.

De todas maneras, su triunfo y llegar al domingo a 15 es bueno para las aspiraciones de Bagnaia de alcanzar al líder y sellar a fin de año su tercer título en la máxima categoría del motociclismo.

La imprevista caída de Acosta permitió el lucimiento de casi toda la armada de Ducati. Solo faltó Marco Bezzecchi (décimo) para meter a las ocho motos de la casa de Borgo Panigale delante de todos.

A Pecco lo siguieron: Enea Bastianini, Marc Márquez (enorme carrera tras partir noveno y cerró con fuerte ataca a la Bestia), Martín, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez.

La KTM de Jack Miller en el octavo lugar le puso un freno a la casa italiana.

Si Acosta no se equivoca, es un serio candidato a la carrera larga del domingo. Pecco seguirá en su plan principal: recortar con Martín. Para el español quedó la tarea fuerte con sus ingenieros para encontrar el ritmo de carrera que su Ducati del Pramac no tuvo, al menos, como para presentar batalla en la punta. De 21, la diferencia se redujo a 15 y todavía queda mucho hilo en el carretel del ejercicio 2024.