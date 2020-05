Motomandados: el concejal Olivera criticó el «apuro municipal» para regular sin debatir

Compartir

El concejal Fabián Olivera se mostró de acuerdo con la regulación de los servicios de cadetería, mensajería, moto-mandado, delivery y afines, como acaba de anunciar el Municipio capitalino, pero reprochó la informalidad y celeridad con que se resolvió el paso, al considerar que «no fueron convocadas la gente que se dedica a esta actividad, ni se definieron específicamente, cada uno de los roles, para establecer las tarifas, y las responsabilidades».

«Hace tiempo vengo reuniéndome con propietarios de estas estructuras que ofrecen sus servicios en la ciudad, apoyadas en pequeñas motos y gente muy joven. Lógicamente siempre hubo una coincidencia en regular el trabajo que hacen, la seguridad del vecino y de los propios trabajadores, lo exige», contextualizó el legislador radical.

«Por eso estoy de acuerdo con este paso dado por la Municipalidad, pero discrepo completamente con la metodología, porque de nuevo el intendente acudió a la vieja práctica de peronista de querer resolver todo entre cuadro paredes, sin convocar a los actores centrales», admitió.

«Escuchar a los trabajadores es clave en todo esto; tienen la experiencia, el recorrido, el conocimiento, la calle. La información que manejan es determinante para el armado de una norma que contemple la esencia del servicio», justificó.

«Se armó todo de prepo, sin la participación de los concejales, sin el necesario debate, sin el aporte de ideas, como priorizando el ahora mismo; la informalidad y la falta de previsibilidad que siempre caracterizó a esta administración», se quejó Olivera.

«Se trata de varias actividades, con alguna semejanza en el transporte del recurso humano, pero distinta en la prestación del servicio; esto es determinante porque a partir de ahí se establecen los aranceles», especificó.

«En varios lugares del país, cuando un vecino pide, por ejemplo, dos pizzas, el delivery confirma la operación enviando al celular del cliente un formato que incluye la foto de quien llevará el producto, además de sus datos filiatorios, los del vehículo, y el importe total», graficó.

«El otro día, estando justamente en la base de una de estas firmas, llamó un comerciante pidiendo un servicio que incluía una gestión de pago por una suma cercana a los 80 mil pesos; no puede este tipo de cosas hacerse en el aire, sin una seguridad elemental para la tranquilidad de ambas partes», apreció.

Es por eso que pidió que las autoridades escuchen a quienes realizan estos servicios, antes de tomar una decisión, «deben escuchar la opinión de la gente que vive de esto, que viene trabajando desde hace mucho tiempo ya que se mezcla lo que es la cadetería, el servicio de moto mandados al delivery, son dos cosas muy distintas».

Y aseguró que esto tiene que ser regulado en el HCD, pero reconoció que «al no trabajar el Concejo Deliberante, el Ejecutivo puede tomar esta decisiones, se toman decisiones sin convocar a los protagonistas, son personas que vienen poniéndole el pecho desde hace mucho tiempo a este trabajo, pasaron mil y unas, mucha gente que viene a trabajar acá son golondrinas, es decir que trabajan de esto y después ya no, no tiene nada que ver la cadetería con el servicio de delivery de traslado de comidas que es lo que se están usando mucho ahora las rotiserías, copetines. Me parece bien que sepamos quiénes son los que están trabajando en la calle con el servicio de cadetería y convocarlos porque no hacen todos lo mismo, es lo mismo que cuando se trabaja con los remiseros, los convocamos, los escuchamos y aprendemos a la vez, pero acá si preguntan a los protagonistas si en algún momento gente de la Municipalidad vino a hablar con ellos, a preguntarles cómo es su mundo, en qué consiste la cadetería y el delivery van a decir que nadie fue, están a la caja de los motomandados, es inexplicable, han mezclado todo».

«Esto tiene que pasar por el Concejo, ya que el intendente no los convocó tenemos que hacerlo nosotros e intercambiar ideas con respecto a esto, el servicio de delivery es un servicio que presta una rotisería o un restaurant, uno llama, hace el pedido y dependiendo del barrio el monto a pagar, ahí creo que se debería incorporar el nombre del que va a llevar ya que después de hablar con muchos de los que hacen este servicio me decían que mandaban la comida y no daban el vuelto, hay que saber quién es el que manda entonces lo que hay que agregar al servicio de deliverys de restaurant es que va a ir tal persona y que el servicio sale tanto así es más claro todo, eso tiene que decir la empresa o restaurant a la Municipalidad de quiénes son sus cadetes, para darle tranquilidad a la gente», explicó.

«Los que más ocupan los moto mandados son los jubilados porque son los que no pueden ir a hacer depósitos, pagar sus cuentas, me han contado casos de buscar un gas e ir y ponerlo en la casa, hay que escucharlos a todos, es importante para tener una ciudad ordenada contar con un servicio de delivery y cadetería», opinó.

Asimismo aseguró que «no es que no sesionamos porque no queremos, nos tenemos que poner de acuerdo con el personal porque no depende solamente de los concejales, no es que nos juntamos los 12 y listo, el tema es que el personal del Concejo está adherido a la ley y cumple la cuarentena obligatoria, hay que hablar con ellos porque muchos de estos empleados son pacientes de alto riesgo, no depende de los concejales sino que también del personal, ojalá que cuidando el protocolo, la higiene, distancia podamos sesionar o sino pasa lo de ahora donde el Ejecutivo toma decisiones con un tema tan sensible como el moto mandado sin convocar a los protagonistas y pasa esto, el enojo de mucha gente que viene trabajando desde hace mucho con esto genera mucha fuente de trabajo y son excluidos en decisiones tan importantes como esta».

Para finalizar expresó que «hay que activar los comercios, los privados no aguantan más, no quieren nada del gobierno, quieren trabajar, la están pasando muy mal, el gobierno provincial no da señal para ellos. Creo que hay que activar cumpliendo el protocolo y respetando las normas, los resultados que estamos teniendo los formoseños en cuanto a la lucha con el coronavirus es satisfactorio por eso creo que se pueden reactivar las actividades de los privados, empezar a trabajar, el formoseño es consciente de lo que está pasando».