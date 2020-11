Motoqueros que ponían en riesgo la seguridad del tránsito agredieron a policías y fueron demorados

Compartir

En diferentes procedimientos la Policía demoró a motoqueros que no sólo ponían en riesgo la seguridad del tránsito, sino que también agredieron a los uniformados y dañaron un patrullero, en su mayoría se encontraban en estado de ebriedad. En la sede policial se confeccionaron las actuaciones procesales con intervención de la Justicia.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 2:00 de la madruga del viernes, en circunstancias que personal de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial llevaba a cabo recorridas preventivas por el barrio Simón Bolívar del Distrito Cinco de esta ciudad, observaron a dos hombres que se desplazaban en forma zigzagueante en una motocicleta y ante la presunción que se encontraban bajo los efectos del alcohol, se procedió a la identificación de los mismos, quienes además trasladaban varias latas de cerveza, percibiéndose en ambos un fuerte aliento etílico.

No conforme con el procedimiento, los infractores agredieron y lesionaron al personal policial, procediéndose por tal motivo a la aprehensión y trasladado de ambos hasta la comisaría para la confección de las actuaciones judiciales tras las denuncias de los efectivos por las lesiones sufridas que no revistieron gravedad.

En otra intervención similar alrededor de las 23:00 de ese mismo día entre las manzanas 6 y 7 del barrio Namqom, en esta oportunidad los efectivos de la Subcomisaria del mismo barrio aprehendieron a dos hombres mayores que se trasladaban en una motocicleta ingiriendo bebidas alcohólicas y tras ser demorados por los uniformados comenzaron a proferirle todo tipo de insultos cuestionando el procedimiento, procediéndose al secuestro de las bebidas alcohólicas.

Con la identificación de los sujetos a través de la Dirección General de Informática, se pudo saber que sobre uno de ellos recaía un pedido de captura. Ambas personas fueron trasladadas hasta la sede policial iniciándose las actuaciones judiciales y contravencionales pertinentes.

La tercera intervención se registró pasadas las 2:00 de la madrugada de ayer, en circunstancias que los efectivos de la Unidad Regional Uno transponían con el patrullero la avenida Juan Domingo Perón y calle Coronel Bogado, cuando un grupo de jóvenes que se desplazaban en motocicletas arrojaron elementos contundentes contra el móvil policial con la utilización de gomeras, provocando con su acto vandálico la rotura de la ventanilla del patrullero, afortunadamente sin lesionar a los uniformados que se desplazaban en el móvil.

En coordinación con las demás dependencias policiales se pudo lograr la aprehensión de uno de éstos jóvenes que se desplazaba en una motocicleta Yamaha de 125 cilindradas en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional y que gracias a la rápida y profesional tarea en conjunto pudo ser demorado por el personal de la Subcomisaría del barrio Colluccio, siendo posteriormente trasladado hasta la Comisaría Seccional Tercera por cuestiones de jurisdicción, llevándose en la sede policial las actuaciones procesales con la colaboración de los peritos de la Policía Científica, quedando todo el expediente a disposición de la Justicia.

