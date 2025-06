Motos: Valentín Perrone logró su primer podio en Moto3 en Países Bajos

El argentino finalizó tercero en Assen, la catedral del motociclismo, en una carrera marcada por el tremendo accidente que se produjo en el inicio de la vuelta final. José Antonio Rueda fue el vencedor.

Cuando apenas tenía tres años, Valentín Perrone comenzó a vivir su amor por las motos cuando le regalaron una pequeña Polini. Rápidamente esa pasión se transformó en ganas de correr. Papá Marcelo hizo todo lo que pudo para cumplir con el anhelo del hijo: las vacaciones familiares quedaron tachadas de la agenda y las horas extra en el trabajo se acumulaba. Todo para reunir el presupuesto necesario para que Valentín pudiera correr. Ese empeño del padre fue clave para que el chiquilín optara por correr bajo nacionalidad argentina, a pesar de haber nacido en España. Poco a poco fue dando los pasos hasta que el tercer puesto en la Red Bull Rookie Cup de 2024 le aseguró el salto a Moto3 para esta temporada.

Valentín llegó al Mundial con el equipo Tech3 y su trabajo fue en ascenso constante. Después de no terminar las tres primeras carreras del calendario, ya en la cuarta sumó su primer punto. Desde ahí, finalizaría todas las carreras en la zoa de puntos, con el quinto lugar de Gran Bretaña como mejor resultado. En Italia, novena fecha, había tenido su mejor clasificación, pero una sanción lo mandó al fondo de la grilla. Desde ahí, protagonizó una memorable remontada para finalizar octavo. El salto grande estaba a la vuelta de la esquina. Y llegó en el GP de Países Bajos, décima fecha de la temporada.

¡Qué mejor lugar que la catedral del motociclismo para lograr su primer podio en el Mundial! Perrone consiguió un sensacional tercer puesto, detrás de José Antonio Rueda y David Muñoz, y se dio el enorme gusto de ver la bandera de la Argentina, esa que eligió, en la entrega de premios. Desde el tercer puesto de Gabriel Rodrigo en el GP de Italia de Moto3 de 2021 que no había un argentino en el podio del Mundial. Justamente otro que llevaba la celeste y blanca por elección porque, tal como Valentín, Rodrigo también nació en España.

Valentín largó décimo en Assen y se mantuvo en el apretado grupo de punta, que en algún momento llegó a tener 18 protagonistas. Bien al estilo de Moto3, con varias superaciones y cambios en el liderazgo. Lo fundamental era no perder rueda para mantenerse en el lote. Y en la penúltima vuelta, Perrone metió el zarpazo y se metió tercero. Así ingresó al giro final, en el que llegó a ser segundo, pero al ingresar a la recta principal todos se encontraron con la tardísima bandera roja que determinó dirección de carrera por el gravísimo accidente que sufrió Luca Lunetta en la chicana de ingreso a la recta principal en el cierre de la penúltima vuelta.

El italiano chocó desde atrás a Álvaro Carpe y se fue al suelo. Detrás venía el japonés Taiyo Furusato, quien no pudo esquivarlo y lo atropelló. Con Lunetta tirado en la banquina de la pista, dirección de carrera debería haber sacado antes la bandera roja y no permitir que se realizara la última vuelta a fondo y recién frenar todo cuando la punta de la competencia llegaba al sector del accidente. Finalmente, el clasificador de la carrera se hizo a partir de la penúltima vuelta y Perrone fue tercero.