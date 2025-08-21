Movida agenda comunal pone a punto servicios en barrios de la ciudad

Máquinas y efectivos comunales arrancaron, desde tempranas horas del miércoles, con una nutrida agenda laboral que continúa marcando la semana en calles de conglomerados capitalinos, priorizando puntualmente el estado de desagües pluviales, además de la mejora de arterias y la higiene en general.

Cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas, continuaron con el operativo de limpieza preventiva de residuos no convencionales, acción que se enfocó en la fecha en los barrios San Francisco, San Miguel, Evita e Itatí I.

En lo que respecta al mantenimiento del drenaje urbano, se hizo lo propio en el B° El Pucú con el cuneteo manual, precisamente en los alrededores de la Universidad de la Cuenca del Plata, como así también en el B° El Porvenir, allí con cuneteo manual y mecánico, sumando este último en el canal revestido del B° Juan D. Perón.

Por último, en el B° Eva Perón se llevó a cabo la limpieza manual de cunetas, lo que se complementó con la colocación de tubos de alcantarilla en cruces sobre la calle Rep. de Francia, sumado a un trabajo de limpieza general de bocas de tormenta en otros conglomerados del sector.