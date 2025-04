Movimiento comercial moderado pero positivo en Alberdi durante Semana Santa

El presidente de la Cámara de Comercio de Alberdi, Miguel Vázquez, brindó un panorama del movimiento comercial registrado en la localidad durante la Semana Santa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO. Aunque aclaró que no se trata de una temporada alta desde el punto de vista económico, destacó la presencia de compradores formoseños que dinamizaron las ventas en diversos rubros.

«Si bien para nosotros la Semana Santa no es una temporada alta hablando económicamente, sí lo es todo lo que es fin de año, época de Navidad. Además, tenemos mucho movimiento hasta marzo», explicó Vázquez. Señaló también que el paso fronterizo en estas fechas no se encuentra habilitado plenamente: «Durante la Semana Santa, el paso no está abierto en forma normal y el Jueves Santo solo se habilitó hasta el mediodía».

Pese a estas limitaciones, el comercio se vio beneficiado por una mayor afluencia de visitantes: “Tenemos que decir que fue fructífero desde el lunes pasado cuando comenzaron a pasar muchos formoseños. El sábado también hemos tenido muchos visitantes”, comentó.

Entre los rubros más beneficiados, Vázquez mencionó la venta de indumentaria, calzado y electrodomésticos. “Todo lo que hace a indumentaria y calzados es por lo que más vienen a Alberdi. Además, en este tiempo están saliendo muchos televisores”, afirmó.

En este sentido, destacó la ventaja cambiaria como un factor clave para atraer compradores argentinos. “Un televisor de una marca X, la semana pasada tenía un valor de 160 mil pesos. Hoy, ese mismo televisor, un argentino que venga con pesos lo puede conseguir en 138 mil. Es decir que el peso se recuperó un 20 por ciento frente al guaraní y al dólar”, ejemplificó.

Aunque no se trató de una temporada de gran volumen, desde la Cámara de Comercio de Alberdi valoran el movimiento registrado como positivo, especialmente en un contexto económico complejo tanto para Paraguay como para Argentina.