Movimiento “Libres del Sur” reclamó un nuevo IFE y ayuda alimentaria

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional, el movimiento “Libres del Sur” se manifestó frente a la oficina de Anses ubicada sobre la avenida Gutnisky de esta ciudad, para reclamar por el pago de un nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), teniendo en cuenta que diciembre es considerado el mes “más sensible” debido a las fiestas de fin de año y ante la situación de pandemia que deja un alto índice de desocupación, denunciaron que son miles las familias que están en situación de vulnerabilidad y que siquiera tienen para comer.

En ese marco Antonio Nievas, del movimiento social, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la movilización que realizaron hasta la oficina de Anses para reclamar la ayuda social como también asistencia alimentaria ante el complicado escenario que atraviesan las familias formoseñas y que se agudizó por la pandemia.

“Hay muchísima gente que ha quedado sin ingresos, se acercan las fiestas y nos parece que es un buen momento para pagar el IFE, más que nada en Formosa entendemos y tenemos 180 mil personas que percibieron el IFE, ahora la desesperación de la gente se manifiesta día a día y lo estamos percibiendo, ahí se nota qué tan importante fue el IFE no solo para todos los desocupados del país sino que para Formosa”, explicó.

Aseguró en ese sentido que “muchísima gente nos plantea el tema de que necesitan algún ingreso porque no lo tienen, que la están pasando muy mal, que tienen familia y no pueden responder a la demanda de su familia, nosotros lo que decimos es que hay que organizarse y demandar porque los derechos están, la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda digna, pero lamentablemente la vida cotidiana de los formoseños en particular y de los argentinos en general no se manifiesta, lo que le pedimos al gobierno es que repitan un IFE más por el tema de las fiestas y después veremos cómo llevamos adelante el potencial trabajo y todo eso”.

De la misma forma Nievas aseveró que sumada a la necesidad económica, hay otra situación que se observa y es la falta de un techo digno. “Se ha visto potenciada la demanda de un lugar donde vivir, de un pedazo de techo, de tierra, hay lugares como en el caso de Mendoza que está implementando una ley que se llama la Bolsa de Tierra donde se hace un relevamiento de las tierras fiscales que hay, se pone de manifiesto a la ciudadanía lo que hay y a partir de ahí se establece algún tipo de forma de entrega para aquellos que no tienen un techo y no tienen donde vivir, con una carga familiar que a veces es numerosa”.

También recordó que desde la organización solicitaron un bono navideño y también bolsones navideños, pedido que hasta el momento no tuvo respuesta. “Hasta ahora no tuvimos novedades, pero lo vamos a seguir pidiendo, por la demanda consideramos que es justo que el gobierno haga llegar esto, todos los años este gobierno da pan, sidra, turrón a las familias, nosotros consideramos que en esta oportunidad la bolsa de alimentos tiene que ser más completa porque la gente no tiene el ingreso del IFE para poder afrontarla, está desocupada y no tiene la forma de ganar su sustento diario así que por lo tanto en esta emergencia el gobierno debería de una u otra manera disponer ya que dice que tiene un superávit de recursos, ponerlo a disposición de la población que no tiene siquiera para poder alimentarse”.

Para finalizar aseguró que la ayuda que brindan como organización social no da abasto teniendo en cuenta que cada vez son más las familias vulnerables y por eso necesitan asistencia del Estado. “Los comedores están de manera permanente, siempre vemos el tema de hacer más ollas, más merenderos pero no llegamos, no somos el Estado y nosotros también llegamos hasta un tope que es lo que podemos llegar a garantizar y no lo queremos hacer irresponsablemente, las cosas que hacemos la hacemos bien, cuidamos lo que hacemos y lo que sí venimos a pedirle al estado nacional es que en todo caso provea de más alimentos para las organizaciones sociales que estamos siendo desbordadas”.

Compartir

Linkedin Print