Movimiento UAL pidió a Insfrán la implementación del DNU que establece el “distanciamiento social”

El dirigente del Movimiento UAL, profesor Carlos Toloza, comunicó que ese sector partidario de la UCR de Formosa, exigió al gobernador Insfran, la implementación urgente de lo establecido en el DNU N°520/20 del PEN, que establece el distanciamiento social obligatorio y el fin del aislamiento social y que devuelve al 85% del territorio nacional los derechos constitucionales de libre tránsito y comercio.

Toloza dijo que “hemos presentado una nota al PEP para que el Gobierno de Formosa adopte lo dispuesto en el DNU 520/20 del Presidente Alberto Fernández de manera urgente, toda vez que Formosa cumple largamente con los tres requisitos exigidos por el decreto referido para entrar en la etapa de distanciamiento social, como lo son la no circulación del virus, la preparación del sistema sanitario para atender adecuadamente casos positivos si se dieran y el tiempo de 15 días de duplicación de casos ( que aquí no los hay)”.

“Le señalamos al Gobernador que no hay ninguna razón que justifique la continuidad de las restricciones a las libertades constitucionales de libre tránsito y comercio para ningún formoseño y que no se justifica de ninguna manera más daño y destrucción del comercio local, hacerlo aduciendo las razones que fueran será una violación de la constitución nacional por cercenamientos de derechos inalienables del ciudadano. Le recordamos y recalcamos, que el PEP ya no tiene sustento legal como lo era el DNU N° 297/20 de aislamiento social obligatorio para continuar con las restricciones de las libertades públicas”, recalcó el dirigente.

Toloza, explicó que le hemos advertido que recurriremos con solicitudes de amparos constitucionales ante la Justicia Federal de Formosa de continuar el cercenamiento de los derechos de libre tránsito y comercio en la provincia.

Finalmente el referente provincial del Movimiento UAL señaló que “tenemos la esperanza que Formosa pase a la etapa de distanciamiento social y que el funcionariato del Gobernador no apele para demorarlo a la burocracia de los trámites administrativos con Buenos Aires”.