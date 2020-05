Movimiento UAL propuso coparticipar la emisión monetaria nacional

Compartir

Referentes de la Unión Alfonsinista de Formosa, resolvieron en una reunión remota realizada hace pocos días y de la que participaron dirigentes de Ingeniero Juárez, Villa Dos Trece, Ibarreta, Palo Santo, Clorinda, El Espinillo, Villa General Güemes, Riacho He Hé y Colonia Pastoril entre otros distritos, solicitar, tanto a los representantes de la Unión Cívica Radical en ambas cámaras del Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo Provincial, el impulso y la aprobación de una Ley Nacional Especial y Transitoria de coparticipación de la emisión monetaria que realiza el Banco Central de la República Argentina. Con esto se busca cubrir la caída de la recaudación de impuestos habida, por efecto de la paralización de la producción y el comercio durante el presente período de aislamiento social y obligatorio y desde el 20 de marzo de 2020.

El referente provincial de UAL, Carlos Toloza, fundamentó que la caída de la recaudación nacional coparticipable a Formosa y demás provincias, se produjo principalmente por la caída abismal del consumo y de otros impuestos coparticipables, claro está. Agregó que esa merma en la coparticipación federal de impuestos ya repercute desfavorable y gravemente en la provincia, tanto que en algunos municipios los intendentes debieron despedir y/o rebajar sueldos al personal de planta no permanente, reducir las actividades comunales esenciales como la recolección de residuos y cuidados de la vía pública. Toloza aseguró que muchos intendentes consultados afirmaron que no podrán no sólo otorgar recomposiciones salariales como las prometidas para junio por el Gobierno de Formosa, sino que no podrán pagar el aguinaldo del primer semestre.

Más adelante destacó que “ante la emergencia provocada por la baja de la recaudación nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández recurrió a una gran emisión monetaria que no sólo compensa la baja de la recaudación nacional coparticipable, sino que la supera ampliamente”.

Toloza manifestó que “son recursos financieros, los de la emisión monetaria, que no deben ser manejados en forma unilateral y discrecionalmente por la Nación, para no caer en la conocida experiencia del ‘látigo y la chequera’ que los argentinos debemos dejar atrás”.

“Nosotros creemos que es una obligación republicana de nuestros representantes políticos ante la nación luchar por el dinero que les corresponde a los formoseños, sobre todo porque seremos también los que sufriremos las consecuencias económicas de esa emisión monetaria que hoy se está realizando, que nos llegará en el modo inflación de precios y deterioro de poder adquisitivo de los salarios”, aseveró.

Aseguró que la emisión actual, necesaria por cierto porque no hay otro camino de financiamiento, será la mayor en 30 años de la vida democrática argentina.

Así, Toloza citó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal – IARAF- que señala que la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional alcanzó a mediados de abril la suma de $ 912.000 millones de pesos en lo que va del año, lo que es un 165% en más del valor nominal de 2019. En cuanto al stock de dinero existente al 12 de mayo fue superior en un 86% al del mismo mes de 2019, frente a una inflación anual 2019 del 55%.

Continuó señalando el dirigente radical que “el IARAF informó que en los últimos 53 días el Banco Central le giró al Tesoro Nacional la suma de 912.000 millones de pesos, un 165% superior al año pasado. La base monetaria argentina se encuentra hoy con un 89% más y llegó a los 2.4 billones de pesos”.

En el documento emitido por el Movimiento UAL se señala que más allá de la caída de la recaudación nacional de impuestos, existe un financiamiento por emisión monetaria que, vista las necesidades y urgencias de los argentinos que viven en las provincias, se debe coparticipar.

Por eso solicitan que por las asesorías legales y técnicas que correspondan, se elabore un anteproyecto de ley sobre el particular, se consigan las adhesiones y se proceda a tratarlo y darle fuerza de Ley de la Nación. “Todos los formoseños estamos dispuestos, y lo estamos haciendo, a aguantar la pandemia, pero no con sacrificios que no corresponden y con costos por decisiones nacionales, tomadas por el acostumbrado centralismo argentino, que todos critican pero que permiten calladamente y sin levantar la voz”.