Movimientos realizarán varias marchas contra el recorte de planes sociales

Por incompatibilidades, el gobierno nacional decidió avanzar con la suspensión y corte del Plan Potenciar Trabajo y la Beca Progresar a 40 mil jóvenes beneficiarios en todo el país que percibían ambos programas y diferentes movimientos sociales marcharán durante la semana contra la medida. «El Estado beneficia a los más ricos y castiga a los más pobres», lamentó Antonio Nievas, referente de Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

«Habían chicos que estaban estudiando y a su vez tenían el Potenciar Trabajo pero resulta de que plantearon que eran incompatible y de esta manera no solo le bajaron el Progresar sino también el Potenciar y se generó una situación de desmadre porque lamentablemente esa gente vive de ese recurso, o sea que de una y otra manera no deberían ser incompatibles porque uno es para estudiar y el otro para trabajar. Acá en Formosa está llegando a los 1000 es una barbaridad», agregó el referente social.

Cabe señalar que el monto de las becas Progresar es en promedio de unos $7.500 para estudiantes que se encuentren cursando una carrera, mientras que en el Plan Potenciar Trabajo se perciben unos $22.000 por una contraprestación de 4 horas. Con la decisión del gobierno nacional, los jóvenes que trabajaban y estudiaban, dejarán de percibir ambos beneficios, denuncian desde los movimientos sociales.

En este aspecto, Fabián Servín, referente del Polo Obrero expresó que «son 40.000 los jóvenes estudiantes que a la vez son trabajadores». “El Gobierno no tuvo mejor idea que aplicar también un recorte sobre este sector de la juventud y en el programa Potenciar Trabajo, que es el mejor ingreso comparado con una beca, hay gente que quiere seguir progresando, estudiando, formándose, tratando de tener una profesión; es un duro golpe del Gobierno de Cristina y Alberto contra la juventud, casi el 70% vive en la pobreza”, sostuvo.

La decisión del gobierno nacional vuelve a colocar a los movimientos sociales en las calles de todo el país. Desde el día de ayer se registraron manifestaciones en diferentes provincias y se esperan marchas para lo que resta de la semana. Libres del Sur con Barrios de Pie se movilizarán hoy miércoles ante la ANSES y el Polo Obrero también marchará el día jueves.

“Es un dilema absurdo, uno no puede elegir entre trabajar y estudiar, un Gobierno que se autodenomina popular, garante de la posibilidad y ascenso social, ahora castiga a los jóvenes que trabajan y quieren estudiar, en lugar de premiarlos y garantizarles ambas cosas. El domingo reglamentaron un dólar beneficiando al sector exportador, hay una medida que beneficia a un sector minúsculo y castiga a un sector mayoritario que es la juventud empobrecida”, mencionó Servín respecto a la medida.

En sintonía con sus declaración, Nievas también cuestionó la decisión económica y social, «lamentablemente es inexplicable porque si vos vas a ajustar nos parece que debería ser parejo para todos pero se ajusta para abajo y para arriba le dan compensaciones, o sea que el Estado le beneficia a los más ricos y castiga a los más pobres. De hecho con esto queda a las claras que hay una política de ahorrar con los que menos tienen, a 40 mil personas le dejaron sin nada», dijo.

Según estimaciones oficiales, comunicadas a los movimientos sociales, con esta política de recorte y suspensión de ambos programas, la administración Fernández se ahorraría unos $1.200 millones.

“Se está planteando un acampe en el Obelisco y en algunos otros lugares, vamos a hacer una concentración acá en la Peatonal y el jueves tenemos una movilización por este tema y por otras cuestiones”, reiteraron desde el Polo Obrero en total desacuerdo con los recortes. En este aspecto también otros movimientos sociales, no alineados con el oficialismo, alertaron por marchas y acampes.

“Habría que buscar la definición de odio que tiene el Gobierno, pareciera que el odio que quieren acallar es justamente el de la protesta e impunidad, pretenden que sigamos aceptando el ajuste sin protestar, no lo podemos hacer de ninguna manera. Vamos a seguir protestando porque no hay mayor odio hacia un sector popular que el ajuste, para hablar de paz social que tanto pregonan tendría que haber justicia social», finalizó en este sentido Servín.

