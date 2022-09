Movimientos Sociales iniciaron tres jornada de reclamos y cortaron el acceso sur de la ciudad

Compartir

En la jornada de ayer, diferentes movimientos sociales iniciaron con 3 jornadas de protestas en todo el país, centralizadas en Buenos Aires, reclamando por trabajo genuino y medidas económicas al gobierno nacional. En Formosa, cortaron el tránsito de la Ruta Nacional Nº11 en el acceso sur, hasta el mediodía por la “situación económica de desesperación”.

“Es una jornada nacional de lucha con un acampe de 3 días en Buenos Aires y acá estamos haciendo un corte de ruta en la entrada de la ciudad. Los motivos son bastantes, fundamentalmente tiene que ver con una situación económica de desesperación, hay un nivel de empobrecimiento desesperante y lo que vemos es que hay cuestiones puntuales que el Estado no está atendiendo, no está controlando y por la tanto va a generando una situación de muchas dificultades para los sectores de más vulnerados de nuestro país”, manifestó Beatriz Galeano, referente de Libres del Sur.

Sobre el acceso sur se concentraron los manifestantes pertenecientes a Barrios de Pie, Libres del Sur y el Polo Obrero, cortando el tránsito hasta pasado el mediodía mientras continuaban los inconvenientes en al tránsito por el corte en reclamos de módulos habitacionales en el acceso norte de la ciudad.

En este sentido, Galeano explicó que “puntualmente lo que venimos a decir, a nivel nacional también, es que hace un año la Unidad Piquetera presentó un proyecto de trabajo muy importante, la creación de un millón de fuentes de trabajo fue presentado al Ministerio de Desarrollo Social y en su momento ellos consideraron que lo iban a analizar, lo consideraban interesante, y a partir de ahí fueron varias veces los llamados que hicimos para ver si ya tenían una respuesta y ahora se cumple un año lo único que estamos viendo es que nuestra vida se va deteriorando”.

Al respecto, Fabián Servín, del Polo Obrero también indicó que “el gobierno no avanzó en ninguna coma en los anuncios que dio de los programas empalme, que iban ser esos programas en donde iban a sumar los beneficiarios del potenciar trabajo a determinadas empresas, eso no ha sucedido”.

“El año pasado hemos presentado un proyecto por la creación de un millón de puestos de trabajo, tampoco nos han respondido sobre eso; sigue la situación de la desocupación como uno de los problemas graves que tenemos a lo que se le suma la inflación. En ese sentido se hace mucho más gravosa las condiciones de vida de los trabajadores precarizados que viven del día a día, por eso estamos reclamando medidas urgentes al gobierno para hacerle frente al ajuste que recae sobre la espalda de los trabajadores del país”, añadió el referente social.

De esta manera se sumó otra jornada de reclamos hacia el gobierno nacional por la creación de trabajo genuino y medidas económicas que desaceleren la situación crítica, que advierten los movimientos sociales, afectan cada vez más a un número mayor de familias en todo el país.

“Nuestros bolsillos tienen cada vez más agujeros y que cada vez podemos bancarnos menos la situación de los gastos que implica la vida cotidiana, las tarifas de los servicios. Estamos en una situación de angustia, pero eso no quita de que nosotros no tengamos una respuesta y la respuesta es justamente de exteriorizar nuestro repudio a esta política económica tan injusta para el pueblo y por eso estamos haciendo un corte de ruta”, finalizó Galeano.

