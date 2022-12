Movimientos sociales marcharon pidiendo una Canasta Navideña

Diferentes organizaciones sociales marcharon nuevamente exigiendo al gobierno la entrega de una Canasta Navideña y el pago de un bono similar al monto del Potenciar Trabajo. «Hay una situación de gran miseria que si no se quiere ver es porque no se quiere ver», señaló Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie al Grupo de Medios TVO.

«Entregamos una nota al Gobernador pidiéndole una Canasta Navideña que pueda alcanzarnos para compartir con los comedores y merenderos de nuestras organizaciones presentes, y vinimos a reclamar también por este bono tan injusto porque lo mínimo que pedíamos era un bono igual al Potenciar Trabajo», agregó Galeano.

La manifestación tuvo su concentración en la Plaza San Martín desde donde se partió hacia la Casa de Gobierno lugar en el cual se registro el epicentro del reclamo. De la movilización participaron Libres del Sur, Barrios de Pie y el Polo Obrero que entregaron el petitorio denunciando una situación de miseria en los barrios.

«Claramente se trata de una actitud muy insensible en un momento tan sensible como lo son las fiestas, en donde quien no quiere compartir una buena mesa repleta de alimentos, ser feliz en familia y no estar midiendo que me alcanza para comprar como para engañar el estomago, eso es injusto», señaló la referente.

Además del petitorio, una Canasta Navideña para fin de año y un bono cuyo monto iguale al Potenciar Trabajo, también se reclamo la falta de pago del bono extraordinario, considerado como «miserable», anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social.

En este sentido Galeano denunció que «la Ministra (de Desarrollo Social de la Nacion) decidió dar el bono en cuotas y dicho sea de paso, aún no se dio la primer cuota cuando dijeron que en enero ya se iba a dar la segunda».

En el reclamo, similar al de la semana pasada las organizaciones sociales consideraron que el Estado debe brindar una mayor ayuda social a las personas desempleadas que reciben planes sociales debido a la fuerte inflación registrada durante este año.

«Estamos hablando que una Canasta Básica de Alimentos hoy está superando los 60 mil pesos y una Canasta Básica Total es de mas de 160 mil pesos, si ni siquiera se alcanza a eso, este bono va a servir para comprar un poco más de arroz, fideos o leche para los chicos», enfatizó Galeano.

Por tal motivo, las organizaciones que participaron ayer de otra jornada de protesta, reiteraron el pedido de mayor asistencia a los gobiernos provincial y nacional. Además no se descarta que exista otra movilización para los próximos días.

«Hay una situación de gran miseria que si no se quiere ver es porque no se quiere ver. A 48 horas de las fiestas tenemos que venir a marchar para que reconozcan nuestra situación. El sábado la población, por más que esté en la indigencia, se compra quizás un tetrabrik y brinda con eso porque todos queremos ser felices», finalizó.

