Movimientos sociales marcharon en Formosa para pedir la apertura de Potenciar Trabajo

Compartir

Linkedin Print

Varios movimientos sociales marcharon en todo el país en reclamo al gobierno de Alberto Fernández, de la apertura y ampliación del programa Potenciar Trabajo y para expresar su disconformidad con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. «En Formosa tenemos doscientos mil desocupados», indicó Antonio Nievas, referente del movimiento Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

Con marchas en todo el país y un acampe en Capital Federal, varios movimientos sociales reclamaron al gobierno nacional la apertura del programa Potenciar Trabajo.

«Estamos marchando a nivel nacional y haciendo acampe en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; acá estamos haciendo la réplica y hemos ido a Casa de Gobierno, por un lado a dejar en evidencia los nombres de las personas que votaron el pago de la deuda externa y por el otro lado estamos en el Ministerio de Desarrollo Social con varios puntos y varios planteos que tienen que ver con la organización social Barrios de Pie», manifestó Nievas tras la concentración en la Plaza San Martín.

Los planteos realizados por este movimiento social, explicó, tiene que ver «por un lado con la apertura del Potenciar Trabajo, dado que no hay ningún tipo de apertura laboral y que el Ministro estableció prácticamente que no iba a ver más un Potenciar Trabajo porque supuestamente en todo el país ya se empezaba a habilitar el trabajo, cosa que no es cierta, en Formosa tenemos doscientos mil desocupados y a nivel nacional diez millones de desocupados». Las cifras quedaron en evidencia luego de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia.

En ese sentido, Nievas señaló que «Potenciar Trabajo es un subsidio para poder hacer algún tipo de contraprestación, en este momento se cortaron los ingresantes y está prácticamente congelado en $16.500, también pedimos un aumento para que vayamos a la canasta básica, que es la que te permite de alguna manera garantizar la comida y que estaría en alrededor de los $40.000».

«Hace más de cuarenta años que está el Gobierno democrático y no han sido capaces de llevar adelante políticas que generen trabajo y garanticen que la gente no viva en la precariedad laboral, tuvimos dos años de pandemia y fue muy triste la vida del desocupado, por eso nosotros decimos que tenemos que darle la oportunidad, por lo menos, de tener un ingreso digno aunque sea para ordenar su vida», agregó al respecto.

La decisión de movilizarse en todo el país fue adoptada en una Asamblea realizada con integrantes del movimiento y locamente, decidieron ir a Casa de Gobierno «para dejar en evidencia quiénes fueron los diputados a nivel nacional que han votado esta ley a espaldas del pueblo y en todo caso han desestimado una deuda fraudulenta». A su vez, se eligió trasladar la manifestación frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo para «dejar en evidencia que estamos totalmente en descontento con toda esta política con respecto a las políticas sociales», concluyó.

Compartir

Linkedin Print