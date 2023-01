Movimientos sociales marcharon nuevamente por la baja de 160 mil beneficiarios de Potenciar Trabajo

Tras el anuncio de recorte en el programa, a nivel nacional se realizó una jornada de protesta y en Formosa los movimientos sociales marcharon hasta la Casa de Gobierno. «No vamos a tolerar ser la variable de ajuste», advirtió Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

«Efectivamente hoy como en todo el país, salimos a la calle a denunciar la política que está llevando adelante el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández, acompañados de los gobernadores provinciales, en profundizar el ajuste que fue marcado por el Fondo Monetario Internacional», agregó Servín.

La manifestación, que tuvo lugar en las primeras horas de mañana, tuvo su concentración en la plaza San Martín desde donde se marchó hasta la Casa de Gobierno para puntualizar en el rechazo a la decisión de recortar el beneficio de Potenciar Trabajo a unas 160 mil personas.

«En está ocasión desde el Ministerio de Desarrollo Social se anunció 160 mil despidos del programa Potenciar Trabajo que va a afectar a esta cantidad de trabajadores en todo el país. Obviamente nos preocupa esta situación y también queremos advertir al gobierno que no vamos a tolerar ser la variable de ajuste», indicó el referente social.

Según versiones no oficiales, los movimientos sociales tienen la información de que el gobierno que encabeza Fernández avanzaría en el recorte de unos 300 mil a 400 mil beneficiarios durante este año. Una cifra importante considerando los 1,3 millones de beneficiarios que tiene el programa.

«Todo esto en el marco del agravamiento de las condiciones sociales del trabajador; terminamos diciembre luchando y arrancamos el año luchando. Acá hay una política más general que el gobierno está llevando adelante y que no tiene que ver con la transparencia, ese es un discurso para poder legitimar lo que están haciendo», consideró Servín.

La decisión del Ministerio de Desarrollo Social se basa en los beneficiarios que no pudieron realizar el trámite de re empadronamiento iniciado el año pasado. En estos casos, los beneficiarios sólo percibirán el 50% de los ingresos este mes, el siguiente ya no lo percibirán y al tercer mes, quedan fuera del programa.

En este sentido, el referente del Polo Obrero manifestó que «solamente se podía hacer de forma virtual y para eso se necesita conexión a internet y un soporte digital, como una celular o una computadora, y son miles los que no tienen estas condiciones».

Sumado a ello, también denunció que el reconocimiento facial mediante datos biométricos no funcionaba con algunos beneficiarios que intentaron hacer el trámite en diferentes dispositivos.

«Acá en Formosa tenemos una decena de compañeros que no pudieron hacer parte del trámite, el registro biométrico fallaba, no se podía hacer y son gente que están trabajando, que están cumpliendo con la contraprestación. El gobierno además no habilitó ninguna oficina para que se pueda hacer de forma presencial», expresó Servín.

Por tal motivo, desde el movimiento social sostienen que en realidad la intención del gobierno es la de realizar un ajuste en los programas sociales por lo que iniciarán nuevamente un «plan de lucha» contra esta decisión.

«El gobierno tendría que cambiar su orientación económica, tendría que discutir y terminar este acuerdo nefasto que tiene con el FMI. Acá estamos mal muchos trabajadores, incluso los que están bajo convenio que están por debajo de la línea de la pobreza. Lo que tiene que suceder es que el gobierno tiene que cambiar su orientación económica pero somos escépticos de eso», concluyó Servín.

