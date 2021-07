Movimientos sociales reclamaron alimentos, viviendas y trabajo

Compartir

Ayer por la mañana los movimientos sociales Izquierda Latinoamericana, Construcción Popular, Revolución y Federación Nacional de los Trabajadores se movilizaron en Formosa para reclamar alimentos para los comedores y merenderos además de trabajo y vivienda. La movida fue a nivel nacional donde solicitaron la reapertura de paritarias, que cesen los despidos y se reincorporen a los despedidos, plan de obras públicas, hospitales y un IFE de 63 mil pesos con una contraprestación a los posibles beneficiarios.

En ese sentido, la referente del partido Izquierda Latinoamericana, Micaela Galeano, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la movilización que iba a partir desde la Plaza San Martín hasta el Mástil Municipal y de allí al Ministerio de la Comunidad donde entregaron un petitorio.

“Esta es una marcha pacífica en reclamo de alimentos, trabajo y viviendas, atravesamos mucho durante la pandemia, fue una etapa crítica para nosotros que tuvimos que contener muchos barrios, por eso estamos marchando desde la plaza hasta la Costanera y después entregar un petitorio en el Ministerio de la Comunidad para que nos puedan brindar una audiencia”, explicó.

“Nos estamos movilizando varias agrupaciones, todas reclamamos lo mismo, es la misma causa, además tenemos merenderos, panaderías, huertas populares, varias actividades en la cual nos desarrollamos y nuestros compañeros también trabajan de esas actividades”, destacó.

Denunció además que “antes recibíamos mercadería de Nación pero hace 7 meses no recibimos nada por eso necesitamos ayuda del gobierno en lo que nos puedan ayudar, cualquier alimento para nosotros es bienvenido”, dijo.

Contó también que por la pandemia aumentó la concurrencia de personas a los comedores, “en los barrios tenemos entre 100 y 150 familias que van a retirar la comida como la merienda, es la gente la que se ve afectada con esto”.

“Desde nuestra organización queremos puestos de trabajo para nuestros compañeros, si dan el IFE que nuestros compañeros puedan devolver eso a la sociedad con trabajo, fácil es decir que les den un plan y que se arreglen con eso, pero no, queremos que nuestros compañeros puedan trabajar por esa plata, no que sea plata regalada”, expresó sobre el reclamo en Formosa ya que a nivel nacional además solicitaban un IFE de 63 mil pesos.

