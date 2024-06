Moyano acusó a Caputo de «vivir en una burbuja» y el ministro le respondió

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra los sectores opositores al presidente Javier Milei, advirtiendo que tienen como objetivo “voltear al Gobierno”, y puntualizó en el titular del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, al responder una de las tantas críticas que el dirigente le dirigió. “Yo donde vivo me lo gané, no sé si el puede decir lo mismo”, afirmó Caputo. El camionero había ironizado respecto del titular de Hacienda, al asegurar que “vive en una burbuja”.

Durante una entrevista con el periodista Luis Majul, en la señal de noticias LN+, Caputo advirtió que una parte de la oposición – “que sabemos cuál es”, aseveró- tiene como objetivo que el gobierno de Milei enfrente una crisis que lo eyecte del poder. “Está claro, tienen como objetivo voltear al Gobierno”, sostuvo Caputo.

En ese marco advirtió que la Ley Bases es una herramienta que le permitiría a la gestión del libertario consolidar los signos de recuperación, que, aseguran, ya se pueden ver. “Ratifico, hay signos de recuperación en varios sectores. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos, la masa salarial y las jubilaciones también”, señaló el ministro.

Luego agregó que “el despacho de cemento pegó la vuelta también. Es algo que se va a recomponer”, y por eso valoró la discusión de la ley bases, que será tratada por el Senado esta semana. “Todos saben que la ley es buena, por eso no la aprueban”, insistió.

El ministro adelantó la cifra de inflación que esperan para el mes de mayo. “Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril”.