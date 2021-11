Moyano desmintió que la CGT vaya a «avalar el plan de ajuste»

Compartir

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, desmintió que la central obrera vaya a «avalar el plan de ajuste» del Fondo Monetario Internacional (FMI) y recordó que el compromiso asumido el 11 de noviembre por la nueva conducción fue «defender los derechos» de los trabajadores.

«El día miércoles el ministro (de Economía, Martín) Guzmán va a asistir a la CGT para explicar como se están llevando adelante las conversaciones con el FMI», expresó el sindicalista en un audio difundido por Infocamioneros, medio de difusión del sindicato de Camioneros.

En ese sentido, sostuvo que «eso no quiere decir que se va a avalar cualquier plan de ajuste» y manifestó: «Estamos totalmente convencidos que en un Gobierno peronista como lleva adelante el compañero Alberto Fernández no va a perjudicar a los trabajadores. Quiero desmentir en forma rotunda una nota malintencionada que salió en el diario La Nación donde dice que la CGT va avalar el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional», expresó en alusión a una nota periodística publicada hoy por ese medio.

En ese contexto, dijo: «lo niego totalmente» y recordó que «el compromiso que asumimos el 11 de noviembre en la unidad de la CGT fue luchar y defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del país».

Afirmó que la central obrera no avalará «ningún plan de ajuste», ni reforma laboral que le saque «derechos a los trabajadores».

