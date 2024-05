Mozart: nuevo punto de venta para show de No Te Va Gustar

En el marco de su gira “30 años”, la banda uruguaya No Te Va Gustar regresa a nuestra ciudad para presentarse el próximo 29 de agosto, a las 21, en el Estadio Cincuentenario.

Desde la organización del evento informaron que las entradas anticipadas tienen actualmente un valor promocional de 27500 pesos finales, pudiendo adquirirse a través del link: https://www.butacauno.com.ar/funciones/detalle/107. Por otra parte, los puntos de venta habilitados para comprar los tickets físicos son los siguientes: Moto Rock (Av. 25 de Mayo 1131), El Agite (Av. Italia 1246) y Punto Norte (España esquina Sarmiento).

Luego de tres cambios de fecha por motivos futbolísticos y climáticos, finalmente la banda uruguaya pudo tener su gran fiesta en Buenos Aires. Casi 3 horas y media de hits y nuevas canciones sirvieron para devolverle la alegría a los cuarenta mil fanáticos que asistieron el 18 de abril pasado al estadio de Velez Sarsfield.

En la actualidad, están llevando a cabo el segundo tramo del recorrido por nuestro país para girar después por España, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Perú y Chile. En el caso de Formosa, será la cuarta visita de la banda uruguaya, siendo su último show en el 2016.

NTVG se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 1994 cuando un grupo de amigos del liceo decidieron armar una banda y presentarse en un festival en una plaza del barrio.

Con 30 años de trayectoria, No Te Va Gustar se ha convertido en una de las bandas de rock en español más convocantes de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España.

Sus presentaciones en vivo son poderosas, precisas y refinadas. Siempre con un sonido de rock, fusiona distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska en base a las influencias de cada uno de sus miembros.

La banda es apasionada por los procesos de grabación y la búsqueda y exploración de sonidos nuevos en cada uno de sus álbumes. Todos sus discos han alcanzado status Oro o Platino y se han editado en Estados Unidos, España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

La formación de No Te Va Gustar es la siguiente: Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Guzmán Silveira (bajo), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).