Muchas personas no respetan el ingreso a locales comerciales con barbijo

CLORINDA (Corresponsal).- Hay una relajación muy grande en cuanto al coronavirus, la amplia campaña de vacunación que se está llevando adelante ayudo muchísimo a frenar el avance de esta pandemia que tal como se observa, en países muy importantes están nuevamente con rebrotes.

Esto se da producto de varios motivos, bajo porcentaje de vacunación, aquellas personas que no apoyan las vacunas, y también la cuestión de la relajación son apenas algunos factores que están afectando, incluso al vecino país que está teniendo un leve ascenso en cuanto a casos en las últimas semanas y así lo reflejan sus números.

Por todo eso y muchos otros motivos debemos tratar de seguir cuidando los detalles sanitarios y respetarlos, se tratan de simples cuestiones a las que ya debíamos estar acostumbrados, el uso del barbijo en algunos lugares por ejemplo no debe ser optativo.

En una recorrida realizada por algunos locales comerciales observamos que a pesar de la existencia de carteles en los que solicitan a los clientes que ingresen con el barbijo puesto, no lo hacen, por otra parte tampoco se puede ver en todos los comercios la disponibilidad de alcohol en gel o sanitizante para los clientes, detalles que deberían ser constantes, a pesar que estamos en una situación buena en la ciudad.

Pero también debemos resaltar algo en particular de lo que fuimos testigos casuales, cuando algunas personas intentaron ingresar a unos reconocidos supermercados y los propios responsables le solicitaron a esas personas, que estaban por separado, que no podían ingresar sin ese elemento de seguridad, a lo que las personas tuvieron diferente reacción pero lo importante y resaltante es la actitud de esos encargados o responsables de esos comercios que como en tantos otros solicitan a los clientes que sigan respetando esas recomendaciones sanitarias.

