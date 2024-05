«Muchos barrios quedan lejos de los recorridos que propone el nuevo esquema de transporte»

El concejal analizó la propuesta de la Municipalidad y afirmó que “será difícil recuperar la confianza del usuario después de más de 70 días sin colectivos”. Sostuvo que este lanzamiento “se da en una ciudad abandonada con calles destruidas”.

Tras hacerse público el nuevo esquema de transporte público de pasajeros en la ciudad, el concejal Enzo Casadei se mostró preocupado ya que “más de 70 días sin colectivos han modificado la costumbre de miles de usuarios que hoy apuestan a otro tipo de movilidad”. “Va a ser difícil recuperar la confianza manifestada en el corte de boleto, que es clave para la sostenibilidad del servicio”, sostuvo.

“Al ser recorridos más cortos, la gente va a tener que caminar más hasta la parada, muchos barrios quedan bastante lejos de estos nuevos recorridos, en algunos casos más de 1km”, explicó.

Para Casadei, este lanzamiento “se da en el contexto de una ciudad abandonada, con falta de alumbrado público y con calles destruidas, donde no se ha invertido en la reparación de las arterias principales, como por ejemplo la Avenida Constituyentes (Línea F) en el circuito 5 o Avenida Napoleón Uriburu (Línea B), o la misma Avellaneda, sometiendo de entrada a las millonarias nuevas unidades al desgaste diario a causa del mal estado de las calles, y afectando de manera directa a la frecuencia del servicio”.

Por otra parte, señaló que “no se está evaluando el impacto en la congestión del tránsito de concentrar el paso de las líneas en la plaza San Martin, debería preverse dársenas para que sea un sistema ordenado”.

“Desde la oposición, sosteníamos que el sistema de transporte debía ser reformulado porque no cumplía con las expectativas de la gente. El usuario no puede volver a decepcionarse, por lo cual, es central que no se repitan malas viejas costumbres como la falta de transparencia en la gestión y la ausencia de control, que nos han llevado a esta crisis”, advirtió.

El edil de la UCR apuntó contra los funcionarios municipales: “Los mismos que nos llevaron a esta crisis ahora nos dicen que van a solucionar el transporte, sonrientes como si no hubiera pasado nada”.

“Siguen los mismos funcionarios que hicieron vista gorda al vaciamiento de crucero del sur y dejaron caer el servicio. ¿Qué esperanza quieren vender? Hay un triunfalismo cínico”, concluyó.