Mudofor brindó un taller a mutuales docentes y asociaciones

Se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con participación abierta a Mutuales Docentes, Mutuales en general y Asociaciones.

El pasado martes, la Mutual del Docente Formoseño (MUDOFOR) organizó una jornada – taller sobre el Modelo Formoseño, que contó con la disertación del ministro de Cultura y Educación de la provincia, Luis Basterra.

El funcionario valoró el encuentro expresando que “notamos que hay una creciente voluntad en el abordaje de los temas referidos al sistema educativo, por parte de los docentes, gremios y mutuales”.

Resaltó que “esto marca el compromiso que tienen los docentes con esta tarea importante como lo es formar a los jóvenes formoseños”.

Su disertación se centró en el Modelo Formoseño; el sentido de equidad que atraviesa la estrategia pedagógica de nuestra provincia; la forma en que se abordó la educación durante la pandemia del COVID-19; y como estamos enfrentando las dificultades que dejó la misma, precisó.

En este marco, puntualizó que para el acompañamiento a los jóvenes que fueron perjudicados por la pandemia en su trayecto escolar, se implementaron estrategias ya desde el año 2021 con el programa Acompañar, Puentes de Igualdad.

Y señaló que “en este 2022, en coordinación con el gobierno nacional y todos los distritos, se lleva adelante el plan Volvé a la Escuela, que inició el 15 de enero con el involucramiento de directivos y docentes yendo a la búsqueda de aquellos jóvenes que se desvincularon de la escuela o que quedaron con materias pendientes de aprobación”.

En función de esto, desde el mes de febrero a la actualidad y hasta diciembre, “se va a acompañar a los estudiantes que durante el 2020 tuvieron dificultades de conectividad o aprendizaje” estimó.

Destacó que “se han detectado alrededor de 20 mil estudiantes en esa situación, de los que ya se ha recuperado 14 mil, logrando la revinculación con las instituciones educativas”.

Agregó que en secundaria faltarían aproximadamente unos cuatro mil, en tanto que, en primaria siguen siendo acompañados otros dos mil.

De esta manera expresó: “Estamos muy satisfechos por la respuesta que ha tenido el sector docente que se ha involucrado y la familia, que ha entendido la importancia de que sus hijos permanezcan vinculados a la escuela”.

En la misma línea, el funcionario puso de relieve la importancia de la “articulación con un gobierno nacional y popular que pone recursos para acompañar las tareas que se deben hacer en cada una de las provincias”.

Basterra especificó que para esta ardua tarea de acompañamiento “hay 500 tutores, pero se ampliarán a 20 más por un pedido especial del área de primaria”. Y aseguró que “realmente está dando muy buenos resultados”.

Además, enfatizó que dentro de la naturaleza del modelo pedagógico de Formosa, está el desarrollo de capacidades de cada uno de los jóvenes, y por eso dictamos una norma “que fue mal interpretada” dijo al referirse a la Resolución 1953/2022 del Ministerio de Cultura y Educación.

“Fue maliciosamente interpretada, porque planteaban el exabrupto de que se podía pasar con 19 previas” aseveró, especificando que “para que no quede ningún joven fuera del sistema educativo, lo que se ha hecho es ampliar desde el mes de marzo hasta diciembre de este 2022 la oportunidad de acreditar esas materias, que son regulares y no previas”.

Ya que, siguió, nuestra norma educativa actual indica que cada alumno puede tener hasta tres previas para pasar de año.

Asimismo, sostuvo que “hay mensajes que son con una intencionalidad que justamente no es la de tratar de resolver los problemas de los jóvenes, sino de sacar algún rédito político”.

Por su parte, Marta Galeano, presidenta de MUDOFOR y de la Federación de Mutuales de Formosa, explicó que la convocatoria nace desde una inquietud de las mutuales en general y de las mutuales docentes, en particular.

“Consideramos necesario refrescar la memoria y conocer en profundidad de qué se trata el Modelo Formoseño” sostuvo.

A su vez, resaltó que dentro de los principios del mutualismo “uno de sus pilares es la solidaridad” y destacó: “Sabemos que el Modelo Formoseño que diseñó el gobernador Gildo Insfrán, tiene como contenido transversal la solidaridad”.

