Muerte de bebés en Córdoba: por primera vez, el ex ministro de Salud reconoció que hubo una mano asesina

Terminaron de exponer este miércoles los acusados que pidieron ampliar sus declaraciones en el juicio por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba. Entre otros imputados, dieron su versión de los hechos Diego Cardozo, ex ministro de Salud provincial, y Liliana Asís, que era directora del sanatorio. Fue el relato de quien fuera funcionario el que llamó la atención: por primera vez, reconoció que alguien atacó a los recién nacidos.

Este martes ya había declarado Brenda Agüero, la enfermera que es señalada como autora material de los 13 casos. Sin responder preguntas, todos los imputados que hablaron volvieron a defender su inocencia ante el jurado.

La audiencia de este miércoles empezó temprano en la mañana con el testimonio de Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología. Está imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, todo en concurso real con falsedad ideológica.

Habló durante tres horas, en las que explicó cómo era el funcionamiento del hospital y cada una de sus áreas. También repasó los síntomas que presentaron los bebés y las posibles explicaciones clínicas que habían debatido los médicos en ese momento. Sostuvo que toda su vida se dedicó al cuidado de la vida y que nunca imaginó “algo intencional” detrás de las descompensaciones repentinas de los recién nacidos.

Tras su declaración hubo un cuarto intermedio. Al regreso, amplió su testimonio Julio Alejandro Escudero Salama, abogado y ex subdirector de Gestión Administrativa del hospital. Lo acusan por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

Lo siguió el ex secretario de Salud Pablo Carvajal, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

Luego fue el turno de Asís quien enfrenta los mismos cargos que Carvajal. En su declaración, argumentó que hasta junio de 2022 -los últimos cosos fueron el 6 y 7 de ese mes- nunca imaginó que podría haber un asesino serial entre el personal médico, pese a que la cadena de descompensaciones inexplicables había empezado tres meses atrás, el 18 de marzo.

“Era inconcebible para nosotros que alguien estuviera haciendo daño a los bebés”, le aseguró Asís al jurado popular.

En la misma línea se pronunció el ex ministro Cardozo: “No creo que los médicos hayan pensado en criminalidad antes del 7 de junio”, manifestó.

Por primera vez, el ex funcionario reconoció la contundencia de las pruebas y evaluó que hubo una mano asesina detrás de todos los casos: “Mi conclusión, después de 40 audiencias, es que a esos chicos los atacaron, fueron víctimas de ataques intencionales. Las casualidades no existen”.

Al igual que otros imputados, a Cardozo lo acusan de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público

El juicio entró en la recta final

Tras la ampliación de las declaraciones de los acusados, habrá un impasse hasta el 28 de abril, cuando se retomará el juicio con los alegatos de la acusación, a cargo de los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Los dos días posteriores harán lo propio las querellas.

Según el cronograma que aprobó el tribunal, el proceso continuará el 5 de mayo con los alegatos de la defensa de Agüero. Seguirán esa semana los abogados de Asís, Flores, Carvajal y Salama.

La semana siguiente será el turno de los alegatos de las defensas de María Alejandra Lujan (firmó las actas de defunción), Adriana Luisa Moralez (ex coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Mortalidad Materna Infantil), Alejandro Gauto (ex jefe del Área Legales del Ministerio), Alicia Beatriz Ariza (ex jefa de Enfermería), y Claudia Ringelheim (ex vicedirectora del hospital).

Por último, el 14 de mayo cerrarán la etapa de alegatos los abogados defensores del ex ministro de Salud de Córdoba. Luego, el juicio tendrá una semana de cuarto intermedio. El 26, 27 y 28 de mayo se celebrarán las audiencias en las que los acusados tendrán la oportunidad de dar sus últimas palabras.

La sentencia se conocería el 2 de junio, en caso de que ningún factor altere el cronograma que estableció la Justicia.

El caso

La cronología de los hechos comienza el 18 de marzo de 2022, con la descompensación de V.U.M. y el fallecimiento del bebé Francisco Calderón Cáceres, y termina el 7 de junio del mismo año.

La denuncia ante la Justicia se hizo recién un mes más tarde, el 4 de julio. Aunque las personas que sabían lo que estaba pasando en el centro médico se contaban por decenas, nadie reportó formalmente la cadena de tragedias y descompensaciones inexplicables. Tampoco hubo fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

Las muertes de Angeline Cornelio Rojas y Melody Luz Molina, el 6 y 7 de junio respectivamente, terminaron de exponer una trama que para esa fecha ya era evidente. Previo a estas tragedias, en menos de 90 días tres bebés habían muerto y otros ocho se habían descompensado sin explicación: los partos habían salido bien, y tanto ellos como sus madres estaban sanos.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas suficientes para afirmar que Brenda Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina. Creen que lo hizo de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.

En sus alegatos, los fiscales defenderán la hipótesis de que la enfermera buscó dañar a los bebés para ser la primera en dar aviso a sus superiores, para sobresalir y destacarse en su trabajo por encima de sus compañeros.

La imputación contra Agüero es por cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.

Entre el resto de los acusados se reparten cargos por encubrimiento doblemente agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público.