Muertes por fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro se defendió y ahora dice que lo persigue la SIDE

Luego de que el gobierno nacional publicara un mensaje en X donde afirmaron que «el señor fentanilo debe ir preso», Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, defendió su inocencia, denunció que lo persigue la SIDE y apuntó los dardos contra el Ministro de Salud, Mario Lugones; el asesor presidencial, Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem.

El empresario, dueño del laboratorio investigado por la muerte de al menos 96 personas que habrían recibido ampollas de fentanilo contaminadas con la bacteria Klebsiella pneumoniae, se defendió narrando un entramado de conexiones políticas y de los servicios de inteligencia que alcanzarían a lo más alto del gabinete nacional.

García Furfaro dijo en TN que «la titular de la ANMAT, [Nélida] Bisio, me dijo en noviembre-diciembre ‘hay una orden del jefe, Lugones, de cerrarte'».

El Ministro de Salud fue uno de los principales apuntados por García Furfaro. «Lugones es el dueño de una competencia nuestra que se llama Jayor. Lugones es el socio de Barrionuevo, que viene robando desde la época de Alderete, con el PAMI, con los jubilados», acusó.

«Yo sabía que me iba a hacer esta maldad. Yo sabía que me iban a vincular con el peronismo. Yo sabía que me iban a hacer un atentado de estos. Yo sabía que [Andrés] Quinteros [jefe de Productos Regulados de HLB Pharma y ex presidente del consejo deliberante de San Nicolás] trabaja para lo peor de la SIDE, que lo maneja un pibe que hace tres años jugaba a los videojueguitos y andaba en patineta con Marra y de repente los traicionó», denunció el empresario en relación a Santiago Caputo.

Afirmó que estaba «pagando las consecuencias» porque cuando lo «mandaron a cobrar coimas del PAMI», los sacó «a patadas en el culo». «Cuando me mandaron a apretar, que nos teníamos que poner a subir los precios de los medicamentos, les dije que cartelizaban los delincuentes», añadió.

«El 8 de mayo yo hice el recall y la ANMAT lo publicó cinco horas después y dijo que fueron ellos», señaló y agregó que «las alertas [la agencia hizo 139] las inventaba Lugones para que su laboratorio facture tres o cuatro millones de dólares más por mes, como está facturando».

En su argumentación, García Furfaro también salpicó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, mano derecha de Karina Milei, «Lule», aunque rápidamente los despegó. «El que analiza el producto mío no es el ANMAT, es un laboratorio privado que estuvo procesado por mentirle al ANMAT y es amigo de los Menem. Pero los Menem no tienen nada que ver», dijo.

«Los servicios de inteligencia me los mandaron esta SIDE berreta, que maneja [Santiago] Caputo, a decirme ‘explotá a los Menem y yo te levanto el pie del acelerador'», apuntó.

«Yo, sea negligencia o sea atentado, lo tengo que averiguar y quiero que el juez investigue», señaló García Furfaro. El Gobierno pidió este jueves al juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa por las muertes por fentanilo contaminado, que detenga a García Furfaro. En caso contrario, advirtieron, “lo recusará presumiendo un conflicto de intereses” ya que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Aunque García Furfaro reconoció que «pudo haber negligencia», desde un principio apuntó a la hipótesis de un atentado en su contra: «Más que una negligencia… Se hicieron seis lotes, es imposible que se contaminen algunas ampollas sí, algunas ampollas no» y dijo que la bacteria en cuestión «estaba en el 70% de las UTIs [Unidad de Terapia Intensiva] de los hospitales».

García Furfaro volvió a cargar contra el ministro Lugones: dijo que había destruido a la ANMAT y que «vino a robar como roba desde la época de Alderete en el PAMI». Sin embargo, trató de despegar al organismo: «Yo no digo que la ANMAT funciona mal, yo la banco». «La ANMAT se convirtió en una caja negra como el PAMI, como quieren cerrar el Malbrán, el Conicet, los hospitales», cerró.

Por otro lado, contó que estuvo preso dos años por defender a su hermano, a quien «le hicieron algo feo». «Yo tenía 20 años. Me crié en Fuerte apache, si no te defendías la pasabas mal», argumentó. El Gobierno había mencionado que estuvo preso por intento de homicidio.