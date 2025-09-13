Muestra fotográfica gratuita en el Museo «Juan Pablo Duffard»

En la tarde de este viernes 12, en el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, se habilitó una muestra fotográfica sobre naturaleza formoseña de fotógrafos pertenecientes a “Foto Club”, una organización sin fines de lucro que está conformado por medio centenar de personas que comparten la pasión por esta disciplina.

La actividad se extenderá hasta el 10 de octubre y el acceso es libre y gratuito.

Sobre ello, la licenciada Silvia Gastiaburu, responsable de este espacio cultural, brindó detalles y comentó que en un principio la idea se originó con el fin de celebrar dos fechas importantes: Día del Fotógrafo (19 de agosto) y el Día del Patrimonio Natural y Cultural de Argentina (8 de octubre).

“Con esta muestra conmemoramos estas dos fechas, a través del trabajo de diez fotógrafos basados en la belleza de la naturaleza formoseña y el ser humano en el entorno natural, es decir, lo que se expone no solo está pensado en transmitir un mensaje desde el punto de vista del paisaje, sino también desde las personas”, amplió.

Subrayó que “es una rica exposición, con muchos cuadros y variados materiales”, motivo por el cual “invitamos a todos a que se acerquen al museo a presenciar de este arte en fotos”.

El horario habilitado para recorrer el Museo y la muestra fotográfica es de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, mientras que los fines de semana y feriados, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.