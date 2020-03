Mujer arrastrada por camioneta en RN 11 contó que ella no estaba en el corte y que el sujeto la agredió

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Silvia (28), la mujer que resultó arrastrada por una camioneta el miércoles a la noche, en cercanías al corte que se encuentra realizando en la RN 11, contó cómo sucedieron los hechos y aclaró que ella no forma parte de la manifestación que solo por pasaba por el lugar.

«No estoy bien después de lo que me pasó. Todos dicen que yo era una de las manifestantes, pero es mentira, yo solamente pasaba por el lugar para irme al velorio de un amigo, no tengo absolutamente nada que ver con la protesta», comenzó diciendo la mujer.

Seguidamente relató cómo sucedieron los hechos: «el chofer de la camioneta venía desde Clorinda e intentó atravesar el corte de ruta, pero como no le dejaron retrocedió, al hacerlo hizo marcha atrás a gran velocidad y cuando me caminando con mis hermanas acelera hacia nosotros intentando chocarnos, no lo logró porque nos corrimos a un lado. Después cuando veo que los de Transito no hacen nada respecto a lo que pasó yo me fui corriendo para atajarlo y decirle lo que había pasado. Los efectivos policiales en ningún momento le sacaron la llave o lo bajaron, no vieron si estaba alcoholizado».

«Al ver que nadie hacia nada me acerqué y le dije qué te pasa, porqué me quisiste pasar por encima, que yo no tengo nada que ver con el corte. Él me respondió ‘cállate india de m…’ y me escupió en la cara, eso nadie dice. Yo le di una cachetada a él y fue ahí que me agarró de la remera y me arrastró. Toda esta situación fue al frente de los efectivos de la Policía, que no hicieron nada. Yo pensé que me mataba», continuó.

La mujer agregó que «él me soltó porque le pegué en la cara, o de lo contrario no estaría contando la historia. Me arrastró 20 metros, después cuando me caigo en el asfalto él se dio a la fuga, en ese momento perdí el conocimiento, cuando lo recupero veo que hay un montón de gente agrediendo a los policías enojados por su inacción».

«Estuve internada, con sueros, antibióticos, y ahora estoy en casa con heridas», aclaró y pidió que «lo único que espero es que se investigue lo que pasó, que se revisen las cámaras de seguridad porque después van a decir que yo nomás tuve la culpa. En el Hospital Distrital ‘para qué salís a cortar ruta si no te aguantas’, yo les dije que no tengo nada que ver con la protesta».

Finalmente dijo que ante Gendarmería Nacional denunció al sujeto en cuestión y que «nadie me dice nada sobre él, si está preso o qué va a pasar con él. También voy a denunciar a la gente Tránsito porque quiero que me respondan por qué no le atajaron al de la camioneta cuando se le pidió. Espero que esto no quede en la nada».