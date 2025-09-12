Mujer camufló droga para un interno y la descubrieron

Una mujer intentó entregar marihuana a su pareja detenida en la Comisaría Seccional Quinta, pero la requisa policial permitió detectar la droga oculta en la capucha de una campera.

El hecho ocurrió el jueves último, alrededor de las 15:00 horas, y los policías advirtieron la maniobra y convocaron a los integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas, quienes realizaron el test de orientación química y comprobaron que se trataba de marihuana.

La mujer fue notificada de su situación legal y quedó alojada en una celda de la dependencia policial; mientras que se inició una causa por infracción a la Ley N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molinas.