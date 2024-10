Mujer denunció que solo después de viralizar caso de su hermana, recibió atención médica

Nadia Prieto, hermana de Margarita quien se encuentra cursando una enfermedad oncológica dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de las peripecias que se encuentra atravesando ya que en el hospital de la Madre y el Niño le estarían negando la atención que la mujer necesita porque tiene turno para el 12 de diciembre.

Nadia comenzó diciendo: “no quería hacer público lo que está pasando con mi hermana, pero no me quedó otra, ella comenzó el día viernes antes del Día de la Madre con sangrado, tiraba coágulos de sangre y ella debía trasladarse hasta el hospital en moto porque una sola vez el SIPEC la llevó hasta el nosocomio”.

Y añadió “ella volvió varias veces porque la única solución que le daban era la colocación de un suero porque ella tiene turno recién para el 12 de diciembre, que no pueden hacer nada y que tiene que esperar por su turno”.

“Cuando yo tomé la decisión de hacer pública la situación a través de las redes sociales, es porque la situación con ella ya era desesperante, estaba perdiendo mucha sangre a través de esos coágulos y sentía mucho dolor”, añadió.

“Ella está diagnosticada con esta enfermedad desde el 2008, ella estaba embarazada en ese tiempo es por ello que según le dijeron le habían sacado todo lo malo que ella podía tener, pero no sabemos qué es lo que pasó. Hace 6 meses comenzó nuevamente con este problema”, aseveró.

“El médico de turno que la atendió cuando ella ya no aguantaba los dolores, le dijo que ella no tenía nada grave, que se vaya a su casa y espere a su turno. Se desmayó varias veces y se desangraba en su casa”, indicó.

“Yo no culpo a nadie, solo busco una atención para mi hermana. Después de la publicación me llamaron del Alta Complejidad y me dijeron que me iban a ayudar, me pidieron la historia clínica de ella y una derivación, cuando le atendieron en la salita del barrio se volvió a desmayar frente a la doctora la que solo nos dio la derivación pero para el hospital de la Madre y el Niño no más y sabemos cómo son las cosas ahí”, acotó.

La mujer explicó que su hermana ya no quiere saber más nada, porque “ya no aguanta más los dolores y lo único que ella quiere es morirse”. “No quiero que mi hermana se me vaya así, sin recibir una atención médica adecuada es por eso que busqué otros medios porque nadie quiere ayudarte. Por qué tenemos que esperar a que una persona esté a punto de morirse para que nos hagan caso. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados”.

Internación en el Hospital

de la Madre y el Niño

“Hoy Margarita está internada y eso fue gracias a que ella se desmayó frente a la doctora, si eso no pasaba, la iban a mandar a su casa otra vez porque ella tiene que aguantar hasta que llegue el día del turno”, cerró.