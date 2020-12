Mujer en estado de ebriedad protagonizó desorden en dos barrios de la ciudad

Compartir

Linkedin Print

El domingo por la mañana, una mujer en estado de ebriedad generó disturbios en dos barrios de la ciudad; primero en el barrio Juan Domingo Perón donde ingería bebidas alcohólicas junto a otra mujer y cuando llegó la Policía al lugar comenzaron los destrozos que luego calmaron para nuevamente iniciar una gresca en el barrio 7 de Mayo donde provocó el incendio de una motocicleta que por fortuna no causó daños a personas ni al domicilio donde se encontraba.

En ese marco el comisario general Omar Brítez, jefe de la Unidad Regional 1 de Circuito Cinco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al domingo “movido” que tuvieron y donde la protagonista fue una mujer.

“Este fin de semana como todos los demás, nosotros ponemos un operativo especial tratándose de viernes a la tarde-noche hasta el domingo donde culmina, pero en esta caso continuamos con la misma modalidad de operativo hasta este martes porque es feriado en prevención de todos los hechos que pueden suceder y como siempre Circuito Cinco es grande y se necesita mayor presencia”, explicó. “No obstante a eso, el domingo a la mañana ocurrió un hecho que involucró a mujeres adultas del barrio Juan Domingo Perón, una de ellas que causaba disturbios como no fue detenida, se trasladó a la casa de un familiar al barrio 7 de Mayo donde nuevamente protagonizó otro desorden en ese lugar en estado de ebriedad valiéndose del consumo de bebidas y a la noche para terminarse el hecho fue detenida con otra mujer tras el incendio de una motocicleta en un patio en la casa de una hermana de esta mujer y esa persona no dejó ingresar para hacer la constatación tratándose de un hecho delictivo de daños con incendios, al parecer fue intencional”, acotó.

“Ese hecho fue el más relevante del domingo, solo hubo daños en la moto, no afectó al domicilio, algunos pensaban que se estaba incendiando la casa pero no fue así y los Bomberos Voluntarios que están sobre la avenida Soldado Formoseño tomaron intervención y sofocaron el incendio”, detalló.

Asimismo Brítez aseguró que la causante “es una persona conocida en estas actitudes que ella toma porque se pone bastante agresiva cuando consume bebidas alcohólicas, no es la primera vez que comete estos hechos ilícitos”.

Trabajos que realiza la Policía

Seguidamente se refirió a cómo vienen los operativos en el mes de diciembre. “Es el último mes del año, es un mes difícil para nosotros que tenemos que estar en la vía pública, donde el personal tiene que estar en prevención de todos los hechos, pese a que se liberaron varios sectores pedimos a la población que colabore en el uso de barbijos, distanciamiento social, debemos tener presentes esas cuestiones al salir de nuestras casas porque se ve que la gente por ahí no es consciente, algunos usan, otros no y esto se nota sobre todo en la gente joven que son los que casi no cumplen con estos requisititos fundamentales para la pandemia”, dijo.

De la misma forma aseguró que también ” tuvimos tres intervenciones en fiestas privadas por eso llamamos la concientización de la gente ya que están autorizadas a juntarse 20 personas en un domicilio pero no más que eso, menos cobrar una entrada o exigir el pago de algo para ingresar con conservadoras, termolares con bebidas alcohólicas, eso está prohibido”.

Para finalizar recordó que “está autorizado jugar al fútbol pero hay grupitos que se juntan entre varios a tomar tereré en la cancha algo que es común pero deben tener en cuenta el distanciamiento social y el uso de barbijo, el fútbol sí está permitido igual que el vóley, zumba, pero el tema está en el uso del barbijo sobre todo por eso le pido a la población que respete esto así nos cuidamos entre todos”.

Compartir

Linkedin Print