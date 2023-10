Mujer fue hallada sin vida en su casa: la Policía asegura que no hay signos de violencia

Efectivos de la Comisaría Segunda, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 28 años en el interior de su vivienda del barrio Santa Rosa.

El hallazgo se registró este lunes alrededor de las 05:40 horas, cuando efectivos de la Comisaría jurisdiccional concurrieron a verificar un requerimiento policial, recepcionado a través de un llamado a la línea de emergencias ECO911 por una persona descompensada en su casa ubicada en calle Ricardo Guiraldes al 1800.

En el lugar, se entrevistaron con una mujer de 47 años quien informó que en circunstancias en que intentó despertar a su sobrina, para realizar trámites personales, constató que la misma se encontraba sin signos vitales.

Se solicitó una ambulancia con personal de salud, que acudió en forma rápida y tras examinarla informó que efectivamente se encontraba sin signos vitales.

En consecuencia se resguardó la escena del hecho, se informó lo sucedido al juez y fiscal de turno y se dispuso que se intervenga según al protocolo de actuación.

Efectivos de la Comisaría, el perito y fotógrafo de la Delegación Policía Científica llevaron adelante las diligencias procesales del caso, documentando el escenario del hallazgo de la mujer a través de fotografías.

Allí, realizaron la constatación correspondiente y verificación del interior de la vivienda donde no se encontró ningún signo de violencia ni otros elementos que presumieran la comisión de un ilícito.

Seguidamente tras finalizadas las diligencias procesales, efectivos del Cuerpo de Bomberos trasladó el cuerpo hasta la morgue judicial para la autopsia, donde el médico forense judicial determinó como causal de muerte: «paro cardiorrespiratorio no traumático y enfermedad pulmonar» y se descartó signos de violencia.

Una vez finalizadas las actuaciones, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las exequias.

Versión de la familia

Por otro lado, la familia de la joven duda de la versión policial asegurando que se trató de un asesinato. En este sentido, Lucas Escurro -primo de la muchacha- habló con el Grupo de Medios TVO y relató cómo fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.

“A las 5 de la madrugada junto con mi madre encontramos a mi prima adentro de su casa, tapada y con signos de violencia; ella tenía marcas o golpes en la parte del cuello”, dijo y agregó que “la fuimos a buscar porque ella tenía turno en el médico, mi madre la tenía que llevar, escuchamos gritos y que los perros ladraban, entonces mi madre me pidió que la acompañe a verla y cuando entramos a la casa lastimosamente ella estaba sin vida”.

Seguidamente, el hombre aseguró que su prima había denunciado a una ex pareja por violencia y que incluso tenia una perimetral. “Esta persona es uno de los sospechosos”, manifestó.

“Yo la vi a la noche y ella estaba re bien, por eso me llamó la atención cuando la encontré con el cuello con moretones. Es todo muy dudoso. A esto hay que sumarle que vecinos nos dijeron que vieron salir de la casa a dos hombres”, cerró diciendo.