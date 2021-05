Mujer murió en un CAP y testigos denuncian que no recibió atención médica pese a que la pidieron

Compartir

Personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena en el CAP de la Escuela Nº 3 por ser positivos de coronavirus están conmovidas y sin salir del asombro debido a que hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, quien durante la noche pidió atención médica porque no se sentía bien, pero según relataron los testigos la asistencia jamás llegó y la misma murió sola en su cama.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Sonia, una de las mujeres que está aislada en el lugar y que fue testigo de absolutamente todo contó que “la señora tenía cáncer terminal nos dijeron hoy, nosotros hicimos todo lo posible para pedir ayuda pero nadie nos hizo caso”.

Al relatar lo ocurrido dijo: “llegué a las 17 horas, había una señora grande con problemas de salud”.

“Esta mujer a las 21 horas quería higienizarse y dijo que no se sentía bien, desde la habitación quedaba muy lejos el baño y a ella le costaba ir. Nosotros dimos el aviso a los policías de que necesitaba ayuda. A las 23:30 horas vinieron dos médicos a tomarle la temperatura y el pulso, luego se fueron”; aseveró.

Y continuó Sonia: “a eso de las 3 de la mañana se escuchaba muy mal a la señora, dimos el aviso nuevamente a la Policía, nos dijeron que ya iban a venir los médicos pero no aparecieron, y hoy a la mañana la señora ya amaneció muerta”.

“Es muy terrible lo que pasó, hicimos todo lo posible para ayudar, no sabíamos que tenía cáncer terminal, de eso nos enteramos hoy. El cuerpo de la señora todavía esta acá en la escuela”, cerró diciendo notablemente conmovida.

IMAGEN ILUSTRATIVA

