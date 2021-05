Mujer murió en un CAS y testigos denuncian que no recibió atención médica pese a que la pidieron

Compartir

Personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena en el Centro de Atención Sanitaria (CAS) que funciona en la Escuela Nº 3 por ser positivos de coronavirus están conmovidas y sin salir del asombro debido a que ayer a la mañana hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, quien durante la noche del domingo habría pedido atención médica porque no se sentía bien, pero según relataron los testigos la asistencia jamás llegó y la misma murió sola en su cama.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Sonia, una de las mujeres que está aislada en el lugar y que fue testigo de absolutamente todo contó que “la señora tenía cáncer terminal nos dijeron hoy, nosotros hicimos todo lo posible para pedir ayuda, pero nadie nos hizo caso”.

Al relatar lo ocurrido dijo: “ayer -por el domingo- a las 17 horas llegamos a es este establecimiento, había una señora grande con problemas de salud”.

“Esta mujer a las 21 horas quería higienizarse y dijo que no se sentía bien, desde la habitación quedaba muy lejos el baño y a ella le costaba ir ya que no podía caminar y se agitaba mucho. Nosotros dimos el aviso a los policías de que necesitaba ayuda. A las 23:30 horas vinieron dos médicos a tomarle la temperatura y el pulso, luego se fueron”, aseveró.

Y continuó Sonia: “a eso de las 3 de la mañana se escuchaba muy mal a la señora, dimos el aviso nuevamente a la Policía, nos dijeron que ya iban a venir los médicos, pero no aparecieron, y hoy a la mañana la señora ya amaneció muerta en su cama”.

“Es muy terrible lo que pasó, nosotros pasamos la noche con esa señora mal, hicimos todo lo posible para ayudar, no sabíamos que tenía cáncer terminal, de eso nos enteramos hoy”, cerró diciendo notablemente conmovida.

“Muerte súbita”

Tras lo ocurrido, ayer al mediodía en el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, brindó detalles acerca del deceso de la mujer de 60 años.

“Había dado COVID positivo y tenía como factores de riesgo la obesidad y la hipertensión arterial. Ayer fue trasladada a este CAS con otras personas más, fue atendida en el trascurso de la noche por un facultativo del Hospital Central en la guardia y en la madrugada se descompensó de nuevo”, explicó el especialista.

Y aclaró: “vale la pena recordar que el coronavirus no sólo afecta los pulmones, que es la principal enfermedad respiratoria que produce neumonía y lamentablemente la mayor de las veces necesita asistencia respiratoria mecánica, sino que es una enfermedad sistémica, que abarca también todo el aparato cardiovascular, renal, piel, neurológico”.

En ese sentido, Romero Bruno aseveró que este caso “se trata de una muerte súbita”, que es producto de una obstrucción aguda de las arterias coronarias “que no da tiempo, por eso este diagnóstico de muerte súbita que lamentablemente se debe al coronavirus”.

Por último, el profesional argumentó que “es una de las complicaciones que están descriptas, también puede producir accidentes cerebros vasculares y debuta muchas veces sin síntomas respiratorios y con un daño neurológico y cardiaco”.

Y concluyó: “en este caso fue un daño cardiaco agudo lo que produjo la muerte de la mujer”.

