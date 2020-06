Mujer pide justicia por su padre que murió tras ser golpeado: dice que los autores ya están libres

Compartir

Margarita, hija de Mario Dos Santos (77) quien falleció a causa de las lesiones producidas por una golpiza, habló con el Grupo de Medios TVO para contar lo sucedido y pedir justicia. El hecho sucedió el domingo 14 en calle Sbardella y Vías Férreas del barrio San Antonio; tras la golpiza la victima estuvo ocho días internado y luego falleció.

“El domingo 14 recibí una llamada y cuando atiendo me dicen que vaya a donde estaba mi papá porque le estaban pegando; inmediatamente salí corriendo, al llegar lo encontré tirado con la cabeza ensangrentada”, comenzó relatando la mujer notablemente conmocionada.

Acusó que quien lo habría golpeado fue la ex pareja de la víctima y su nieto. “Esa señora en su momento fue pareja de mi padre, luego se separaron y al final volvieron, pero la relación no funcionaba; evidentemente hicieron algún tipo de arreglo o algo y él le dijo que ella haga su casita en la parte de adelante del terreno, él quería que esté bien y le permitió vivir acá”, aseveró y añadió que “la mujer tiene un nieto que es como su hijo, a ese chico mi papá lo crió”.

Seguidamente, Margarita recordó: “un día antes de lo sucedido esa mujer se juntó con amigos o familiares a consumir bebidas alcohólicas. Los que estaban presente le cantaban coplas y lo insultaban. Ese domingo algo pasó y lo golpearon entre la mujer y el nieto. Algunos me quieren hacer creer que fue afuera del terreno, pero eso no fue así”.

También lamentó que “cuando llegó la Policía solo se ocuparon de ella y no de preservar la escena. Los uniformados no hicieron nada, ni se fijaron si había elementos, a ese chico se lo llevaron ese día porque yo les exigí”. Además “la ambulancia tardó un montón, yo quería llevarlo en el auto, pero no me dejaban, mi papá se recostaba por el tejido, le traje un almohadón para que apoye su cabeza”.

“La persona que ayudó a mi padre no pudo avanzar en un principio porque el nieto de la mujer le gritaba que no se asome porque también lo va a matar, entonces ahí corrió y pidió ayuda. Me dijo que se cansaron de pegarle cuando estaba en el piso”.

La hija de Dos Santos señaló que lo “triste” además de su pérdida es que hubo un mal “procedimiento”. “Al chico lo llevan acusado de lesiones simples, como que a mi papá se le hubiese doblado un tobillo sin embargo estaba prácticamente muerto, el martes a la noche ya salió libre. Mi papa estuvo ochos días en terapia intensiva, primero fuimos al Central luego al Alta Complejidad para realizarle una tomografía, lo sacamos y luego lo llevamos al Lelong”.

Continuando con su relato expuso que “hasta el día de hoy ni siquiera en el Juzgado Nº 5 saben que mi padre murió, no sabemos si la Policía de la Cuarta mandó o no la información al respecto, a nosotros no nos querían tomar la denuncia porque decían que mi papá tenía que hablar”.

“Fuimos un montón de veces a tratar de denunciar y no nos hicieron caso, solo hablaron con ella. A mi padre no lo tenemos más y ellos están libres, fueron excarcelados”, disparó antes de romper en llanto.

“Hago público porque pido ayuda, los quiero presos, a mi padre no me lo van a devolver, pero a ellos los quiero preso, necesito que todo esto se aclare”, culminó.