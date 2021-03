Mujer policía amamantó a una bebé que llevaba horas sin comer

Compartir

Una Oficial amamantó a una bebé de 2 meses de vida que por varias horas no habría sido alimentada por su madre quien al mediodía había salido de su casa con rumbo desconocido.

La “polimamá” perteneciente a la fuerza de seguridad provincial hizo lo que algunos consideran el mayor acto de amor que puede tener una mujer: amamantar un hijo ajeno.

Desde la Jefatura de Policía resaltaron y destacaron la actitud de la Oficial Subinspector de Policía Sara Romero de la Comisaria Séptima, quien fue más allá de su deber y con su gesto demostró que debajo del uniforme azul late el corazón bondadoso y humilde del formoseño.

Todo se dio pasada la medianoche cuando llegó a la Seccional Séptima del barrio Juan Domingo Perón una mujer desconsolada, relatando que en horas del mediodía su hija, que lucha contra la adicción a las drogas, habría salido de la casa y aún no regresaba, desconociendo su actual paradero.

La mayor preocupación de la mujer pasaba por el hecho que la joven había llevado a sus dos hijas, de 4 años y 2 meses de vida respectivamente, sin regresar aún a la casa ni contestar las llamadas telefónicas.

Inquietados por la situación de esos niños y su joven madre de 22 años, ante el relato brindado por la abuela, personal de la Séptima no dudó y rápidamente salieron en la búsqueda de la joven junto con la madre, logrando ubicar a la madre y sus niños en una casa del barrio Juan D. Perón. Allí se constató lo que se temía, la joven, que desde hace un tiempo asistía al IAPA y luchaba contra su adicción había tenido una recaída, encontrándose bajo los efectos de esta sustancia, situación por la cual y en resguardo de la integridad psicofísica de los niños, los trasladó hasta la dependencia policial.

Al llegar a sede policial y ante los llantos insistentes de la bebé, la Oficial Romero que también es madre de un pequeño, se dio cuenta que la niña necesitaba alimento, la contuvo en sus brazos y optó por amamantarla, quien halló en los pechos de una extraña la sacia y la calma que su propia madre no habría podido darle.

El gesto fue destacado por los propios compañeros de la uniformada y por la Jefatura de Policía, que valoraron la actitud que tomó tras el hallazgo de la pequeña, que “sin conocerla no dudó en ayudarla y por un momento cumplió como si fuera su madre”.

