Mujer que acompañó a su hija enferma a Buenos Aires y que falleció, pide poder entrar a Formosa

Rosana Ávalos, una mujer formoseña oriunda del barrio 20 de Julio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el pedido público que realizó a través de un video en su cuenta de Facebook para que el gobierno provincial permita y asegure su ingreso a la provincia, luego de haber viajado en marzo a Buenos Aires a acompañar a su hija de 19 años enferma de leucemia que finalmente falleció el 16 de julio. La mujer pide poder retornar ya que acá tiene tres hijos menores que debe atender y a los que no ve desde marzo.

“A mi hija le detectaron leucemia hace dos años, desde entonces veníamos a Buenos Aires para que se haga el tratamiento, íbamos y veníamos a la provincia, ella estuvo un tiempo bien porque la enfermedad se pudo reducir, después volvimos en enero a hacerle un estudio de rutina y ahí apareció que la enfermedad volvió, cada vez se complicó más y más y el 15 de julio falleció. Ella tenía 19 años”, comenzó contando.

“Estuve un tiempo acá ya que las internaciones de mi hija duraban 15 días o un mes, yo vine en enero a Buenos Aires, pero volví a mi casa ya que tengo hijos menores de edad”, relató y explicó que tenían un procedimiento a seguir ante cada quimioterapia, donde ella alternaba su presencia entre Buenos Aires y Formosa para atender a todos sus hijos. “Lo que hacíamos es que cada vez que ella se internaba yo volvía a Formosa, cuando ella salía de la internación y si no podía viajar se quedaba a cargo de una de mis tías que vive en Quilmes. La última vez que viajé para Buenos Aires fue en marzo, al poco tiempo empezó la cuarentena y no pude regresar más a Formosa, pero tampoco me podía arriesgar a viajar en el tiempo que permitían ingresar porque mi miedo era cómo volver después con mi hija que se había internado para la última quimioterapia que le iban a hacer para reducirle un poco la enfermedad porque nos habían dicho que le iban a hacer ya la última y que después la iban a mandar a Formosa para que vaya y descanse, como para que ella pueda morir en Formosa, pero no salió de la internación, además estuvo con coronavirus y a los 12 días más o menos que dio positivo falleció y por ley las personas son cremadas, yo hice todo el trámite, retiré su urna que ya está en el lugar donde va a quedar en Buenos Aires”.

“Ahora mi pedido es ingresar sola con las pertenencias que ella dejó, no con la urna de ella, eso queda en un lugar donde ella quería quedar, ya lo habíamos hablado anteriormente”, explicó.

“Yo entiendo que hay muchas personas que quieren ingresar a la provincia y que están en situaciones complicadas por esto de la pandemia, yo estoy acá por tema de salud, la obra social que tenemos nos envió acá a hacerle el tratamiento a mi hija y ahora necesito regresar. El día 16 de julio cuando me fui a hacer los trámites para la cremación y esas cosas, los del sanatorio me mandaron a hacer un hisopado porque me dijeron que eso era lo que Formosa pedía, que el hisopado sea negativo como para que pueda ingresar, yo me lo hice ese mismo día y me entregaron el 17 de julio, me salió negativo, pero todavía no puedo ir, incluso me inscribí en la página pero no tengo respuesta”, lamentó.

“Desde el 17 de julio estoy anotada para ingresar a Formosa, pero sigo sin novedades, en caso de que la provincia me permita ingresar yo me voy a realizar otro hisopado como para viajar con el suficiente requisito, ya el anterior me lo hice porque decían que era uno de los requisitos, que tenía que ser sí o sí negativo, ahora hay personas con las que estaba hablando que me dicen que por el tema del camionero y la señora que falleció, como que se complicó todo más y yo me sigo quedando acá”, dijo angustiada.

Respecto a si tiene en qué volver a la provincia, Ávalos aseguró que “yo me manejé siempre con los vuelos o los pasajes que me daba la obra social, ahora ellos también me dieron un taxi, pero no viajé por el tema de que no me iban a dejar ingresar e iba a quedar varada por la ruta”.

“Mis hijos me están esperando desde marzo y realmente necesito volver”, finalizó esperanzada de recibir una respuesta del gobierno provincial.