Mujer que sufre violencia de género: “Si la Policía no me ayuda me tengo que defender como sea”

Compartir

Linkedin Print

Beatriz, una joven madre que vive en el barrio El Porvenir, habló con el Grupo de Medios TVO para hacer pública la situación de violencia de género que vive pese a estar separada de su ex pareja. Indicó que días atrás el sujeto llegó a su casa y rompió a patadas la puerta por lo que fue detenido por la Policía; aseveró entonces que teme por su vida y advirtió: “cuando salga me va a buscar, y si la Policía no me ayuda tendré que defenderme como sea. Estoy desesperada, pero algo tengo que hacer”.

“El miércoles a la madrugada cuando estaba durmiendo llegó mi ex pareja a golpear, me pedía que le abra, yo no quería y cuando fui a tratar de atajar la puerta para que no entre comenzó a patear y la rompió. Tenía en su poder un caño de escape con el cual rompió varias cosas de la casa. Comenzamos a discutir, y yo trataba de calmarlo”, comenzó diciendo la mujer.

Seguidamente indicó que su ex pareja “siempre fue violento” y que “nunca conté mis cosas a nadie, o lo que pasaba en la relación”.

“Cuando estábamos en pareja él era muy controlador y celoso, si salía ya me esperaba con un montón de reproches”, confió.

Comentó además que tras lo ocurrido “tomé la determinación de denunciarlo, ahora está preso, pero en cualquier momento va a salir, y tengo miedo que vuelva a buscarme, creo que tengo que tomar coraje y defenderme. Si la Policía no puede hacer nada me tengo que defender yo de alguna manera”.

“Yo soy madre de una nena chica y cuando pasó lo de la puerta por suerte ella no estaba (estaba con su abuela), porque si no iba a ser un momento muy traumático para ella. Una vez más volví a temer por mi vida”, agregó preocupada.

“Todavía estoy en shock. La puerta ya no se puede reparar. Después de lo que pasó vino la madre de él y me insinuó que yo nomas planee todo, no podía creer que su hijo fuera violento”, dijo.

“Él no consume droga ni toma alcohol, pero eso no hace falta para que sea violento”, finalizó diciendo la misma.

Compartir

Linkedin Print