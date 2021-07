Mujeres denunciaron que eran acosadas por hombres en un CAS y las trasladaron a otro lugar

Compartir

La concejal Gabriela Neme (PJ), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de la penosa y angustiante situación que debieron padecer seis mujeres en un Centro de Aislamiento que denunciaron sufrir acoso por parte de dos hombres. Lo más lamentable del hecho es que ellas fueron trasladadas a otra escuela e incluso las amenazaron con ser derivadas a Tatané. Medios nacionales se hicieron eco de lo sucedido, teniendo en cuenta que es una situación que se volvió a repetir.

“El viernes un grupo de mujeres denunció que venían siendo acosadas al momento de ir al baño por hombres que ingresaban al baño cuando ellas entraban. El sábado de forma intempestiva como se ve en los videos, una policía que les habla, las amenaza y las maltrata, las obliga por orden de la doctora encargada del CAS, a que deben irse las seis a otro centro siendo que era las diez de la noche, lo que generó una gran angustia, eso fue revictimizarlas, ellas necesitaban ser contenidas, escuchadas, que las vea un psicólogo porque estaban siendo acosadas y es como que se las trata a ellas como las delincuentes y no a los acosadores que quedaron en el centro y a estas mujeres se las traslada hasta el colegio Nacional donde nosotros registramos en los vivos la angustia que se vivía, la desesperación, cinco de ellas ya recibieron el alta porque se cumplían los 10 días y queda una sola de ellas que sale el día miércoles”, explicó la edil.

“Las amenazaron con llevarlas a Tatané con un maltrato en el lenguaje siendo que en Formosa adherimos a la Ley Micaela donde todos los funcionarios debemos ver en este lenguaje la cuestión de la violencia de género, quiero saber qué hace el gobierno de Formosa creando condiciones, poniendo en riesgo la condición de la mujer, ya lo habíamos denunciado en el Cincuentenario donde ponían mujeres con hombres, nadie puede poner la mano en el fuego por ningún hombre ni ninguna mujer pero en estas situaciones se generan los ambientes propicios abonando con las condiciones que ponen ellos que no tienen nada que ver con la salud pública y generando esta barbarie porque la verdad lo peor es que desde ningún organismo se han puesto en contacto para asistirlas”, lamentó.

“Son lamentables las imágenes de cómo trasladaban a estas mujeres donde dentro de las ambulancias había bolsas llenas con residuos patogénicos, parecen esas películas de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la realidad, pero esta es una decisión política, hay funcionarios encargados que deben estar velando por esto. Debo destacar que la doctora encargada del CAS del colegio Nacional tomó las medidas necesarias, inmediatamente pidió asistencia psicológica para estas mujeres que están desbordadas, no podían creer lo que estaban viviendo”, aseveró Neme.

“El mensaje con esto es ‘cállate porque te castigamos, no denuncies, no abras la boca’. Toman medidas antidemocráticas, fuera del amparo legal y tienen más que ver con un autoritarismo que no respeta el ser o la persona del otro. Cada uno de nosotros somos una integridad que debe ser respetada por los funcionarios”, recordó la concejal.

Asimismo criticó la decisión de rasladar a las seis mujeres, y opinó que deberían haber sacado de ese centro a los dos hombres acosadores y tomado las medidas pertinentes en el hecho. “Era más fácil trasladar a dos personas que son acosadoras y ubicarlas en un hotel cosa que no tengan contacto con otros aparte de iniciar las acciones legales que trasladar a seis personas, es inentendible, era mucho menos costoso para todos trasladar a estas dos personas que son los que tuvieron falta en su comportamiento social que trasladar a las víctimas y en la forma en la que las sacaron. En los partes diarios ellos dicen que nos aman, que nos cuidan y uno se pregunta en qué mundo viven, el 90% de las personas que pidieron mi auxilio en un centro tienen problemas psicológicos por haber estado en esas escuelas, se pueden equivocar una vez, no mil veces en los protocolos de cuidado a las personas que no es solo la salud, es su psicología, su integridad, es un combo cuidar a una persona”.

“Esa misma noche del traslado se habían comprometido creo que por orden de la escuela que está a cargo a dejar salir a las mujeres en el día que cumplían su estadía porque el temor de estas mujeres era si se les iba respetar el tiempo de aislamiento que llevaban, el domingo ya salieron de alta dos, este lunes otras dos más y queda una sola que cumple su estadía el miércoles que quedamos en juntarnos y vamos a ir a radicar la denuncia penal no solo por el acoso sexual sino por sobre todo contra la directora del centro, contra la policía por las amenazas, maltrato e incumplimiento de deberes de funcionario público”, dijo.

Al finalizar pidió que “esperemos que no pase más, que empiecen a revertir las cuestiones que les están haciendo daño al pueblo porque se van a llevar una sorpresa”.

