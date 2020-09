Mujeres paraguayas con pedido de captura internacional ingresaron al país por Formosa

Compartir

El lunes ingresaron a Formosa dos jóvenes provenientes de la República del Paraguay, quienes tras ser hisopadas de manera preventiva en el marco del protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus fueron alojadas en el Hotel Ronny. A través de un vivo, las mismas aseguraron haber recibido asilo político en Argentina; mientras tanto la justicia de Paraguay pidió la captura internacional. Ambas están imputadas por daño al Panteón de los Héroes en Asunción.

La estadía de las mujeres en suelo formoseño fue por unas cuantas horas nada más, puesto que ayer a la madrugada fueron escoltadas por la Policía de la Provincia hasta Mansilla, donde un micro dispuesto por Nación, las trasladó hasta Buenos Aires en calidad de refugiadas porque se consideran “perseguidas políticas”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Fiscal Federal de Paraguay Dr. Ángel Ramírez expuso que “ellas fueron imputadas conjuntamente con otra chica por los hechos cometidos en perjuicio del Panteón Nacional de los Héroes. Son cuatro hechos punibles los que se le atribuyen: violación de la cuarentena, perturbación de la paz pública, daño a cosas e intereses común y el cuarto hecho que ya es considerado un crimen es el daño al Panteón de los Héroes, lo cual es nuestra identidad cultural”.

“Las mujeres fueron imputadas con pedido de rebeldía, ninguna se presentó, y hay un pedido de prisión preventiva una vez que lo hagan. El día de ayer tuvimos conocimiento de que estarían en la Argentina”, explicó el funcionario judicial paraguayo.

Resaltó que ayer -lunes- en horas del mediodía salió el pedido de captura internacional.

Por su parte, el Fiscal Federal Dr. Fabián Centurión agregó que “estuve dialogando con el Cónsul de Argentina en Paraguay a fin de consultar si había un pedido formal de asilo, él dijo que no había nada formalizado. Entonces me solicitó que haga un pedido formal para saber la situación jurídica de las mismas en torno a ver si presentaron en alguna instancia la solicitud de asilo”.

“Para nosotros ellas están prófugas de la justicia paraguaya; las mismas aseguran que son perseguidas políticas, que hay un ánimo en su ideología o creencia lo cual no es así; no se trata solo del Estado, sino que también hay un reclamo ciudadano por lo que hicieron”, asintió el Dr. Centurión.

Ministro Jorge González

De la misma forma, durante la conferencia de prensa que brindó ayer el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González explicó que dos ciudadanas paraguayas ingresaron al territorio y se desconoce el paso por el cual lo hicieron.

“Lo hicieron con un trámite de solicitud de refugio. Hay una comisión nacional de refugiados que es un organismo que interviene en este tipo de situaciones. Como provincia, al detectarlas, procedimos de forma sanitaria, no intervenimos en las cuestiones jurídicas ni hacemos ningún tipo de valoración sobre la situación de estas personas”, indicó.