Multarán a quienes exhiban mercadería en la vía pública; si reinciden se incautarán los productos

El director de Bromatología de la Municipalidad Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los diferentes controles que realizan en comercios ubicados en distintos puntos de la ciudad, más que nada ante la flexibilización de actividades y la ampliación en el horario de atención lo que provoca que haya mayor caudal de clientes.

“Se continúa y se intensifican los controles teniendo en cuenta la problemática que sigue vigente con el tema del coronavirus y al mismo tiempo el tema del dengue que no es menos serio, los controles que se realizan en los diferentes puntos de la ciudad devienen en ocasiones cuando se labran las hojas de ruta simplemente y otras veces por denuncias que tenemos”, explicó.

Asimismo aseguró que los fines de semana son mayores los controles debido a la venta de bebidas alcohólicas de madrugada. “Lamentablemente continúan con la intención de la comercialización de bebidas alcohólicas fuera del horario y en otras ocasiones es simplemente en el cumplimiento del protocolo dictado por el presidente, la Policía convoca al personal de Bromatología y se procede a la clausura preventiva del comercio”, expresó.

De la misma forma se refirió a lo que ayer al mediodía ocurrió cuando algunos comerciantes se reunieron en la zona norte donde realizaban controles para evitar que saquen la mercadería a la vía pública. “Tuvimos varias denuncias en la zona de Circuito Cinco, más precisamente de la avenida Cánepa donde se comunicaron tanto en el call center como con diferentes inspectores ya que muchos vecinos tienen los números de ellos y denunciaron que se hacía imposible circular por la vereda el primer día de la ampliación del horario comercial, tal es así que las intervenciones que se habían realizado anteriormente eran para ordenar toda la zona, no solamente de la avenida Cánepa del Circuito Cinco sino que también la zona del mercadito paraguayo, es por ello que fueron los inspectores, se procedió a labrar las actas por exhibición de mercadería en la vía pública y se los intimó para que puedan meter las mercaderías y evitar el decomiso o males mayores”, manifestó.

Al ser consultado sobre si realizarán controles puntuales, indicó que “nosotros ampliamos el cuerpo de inspectores y los controles que hay en las diferentes zonas son por la mayor cantidad de inspectores con la que cuenta la Dirección de Bromatología, también otra novedad que hay es que estamos notificando a todos aquellos comerciantes a los que les fueron retiradas las marquesinas, ahora hay un sistema integral con el que se puede hacer la construcción de una marquesina donde el comerciante pone los insumos y la Municipalidad la mano de obra para así hacer la marquesina de manera reglamentaria con la mano de obra capacitada en la zona del mercadito como en la zona norte”.

Acotó que “el área que estaría encargada de esto es la de Servicios Públicos, son 2,40 metros donde no puede haber ningún soporte en la vereda, asimismo también debe tener una medida mínima de altura donde termina la marquesina de 2,50 metros, esas serían las dimensiones que se pueden usar y son bastante altas porque cubriría toda la vereda y también está garantizada por la mano de obra que sería el personal municipal”.

Sobre qué harán con quienes no respeten la normativa y coloquen mercadería afuera de sus comercios, Tarantini reconoció que “contamos con la esperanza de que esto no vuelva a ocurrir, si bien es cierto que todavía está limitado en cuanto a los probadores, a la cantidad de personas que pueden ingresar, también es cierto que hay que reconocer la ampliación del horario donde las personas pueden concurrir en otros tiempos para hacer las compras de las prendas de vestir, marroquinerías y todos esos rubros que fueron habilitados, solicitamos desde la Municipalidad que no saquen más las mercaderías a la vereda porque lamentablemente se les labrará un acta de infracción y si es reincidente se decomisará la mercadería de la vía pública”.

Recordó en ese marco que “el ministro González de manera permanente todos los días habla con respecto a los cambios de hábito, vamos a tener que acostumbrarnos, ya vamos con 2 meses y medio de cuarentena y con restricciones por las que venimos pasando, la imposibilidad de ver a nuestras familias que hace poco se habilitó, hay gente que no puede comercializar productos ya que son vendedores ambulantes, entonces la gente que sí puede vender sus productos debe hacerlo con el protocolo, si dicen que el comprador no entra porque no se le exhibe habría que buscar otra manera, actualizarse y tentar de otra manera al comprador para que pueda ingresar al comercio. No es excusa violar la normativa a que la gente no entre a comprar al comercio”.

También hizo mención a la venta de comidas y aseguró que los clientes pueden ir a los locales a retirar su pedido, pero no pueden permanecer allí. “Sí se puede ir a retirar, lo que no se puede es tener personas consumiendo en el local, pueden retirar porque incluso en estos días se estaba dando que el mismo cliente hace el pedido y lo retira de cualquier comercio o restaurante, no solo es través de delivery, esto no es motivo de clausura”, aclaró.

Para finalizar manifestó que “nunca se pudo sacar la mercadería a la vereda porque la normativa es clara en cuanto a esto, está prohibida la exhibición de la mercadería en la vía pública pero toda esta problemática del coronavirus agravó toda la situación y al mismo tiempo nos da la posibilidad de ordenarnos y cambiar los hábitos, no se le está impidiendo la posibilidad de trabajo, la manera en la que deben hacerlo debe ser ordenada, simplemente es eso”.