Multeo digital permitirá mayor precisión de la falta cometida ya que quedará registrada en fotos

Compartir

Linkedin Print

Orlando Ortiz, Director de Tránsito de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó más acerca de cómo funcionará el sistema de multeo digital que ya se implementa con éxito en otros municipios del país y en breve entrará en vigencia en la ciudad, con todas las ventajas que conlleva.

«El miércoles se realizó una capacitación de lo que se viene trabajando en el equipo de tránsito respecto a la implementación de este sistema nuevo que es un multeo de forma digital, la idea es justamente usar este moderno sistema para todo el municipio, no solo para la Dirección de Tránsito sino que para todas las áreas que más que nada tengan inspectores y realicen actas de infracción con respecto a algún tipo de sanción, en mi caso en el área de Tránsito todos abemos que tenemos dos sistemas implementados, el viejo que es el formato papel que está hace mucho tiempo y el nuevo formato que del sistema digital de la PDA que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial», destacó.

Asimismo valoró que «lo bueno es que este sistema va a traer muchos beneficios en cuanto a la mejora en la cuestión de que por ahí un conductor niega con respecto a la infracción pero en este caso con este nuevo sistema digital lo que tiene de bueno es que saca fotografías al momento de labrar la infracción, tiene esa acción de realizar fotografías, puede hacer 3 al momento de la multa y esto va directamente al sistema y después queda todo registrado, lo bueno es que el sistema va a tener muchos beneficios de celeridad al inspector mismo al momento de labrar el acta porque es muy sencillo, rápido, también va a traer celeridad al momento de hacer los trámites de un área a la otra porque esas multas pasan de la Dirección de Tránsito al Tribunal de Faltas, todas esas cuestiones van a traer muchos beneficios porque a lo mejor hay errores de inspectores al momento de labrar el acta y eso también afecta, todo eso se va a subsanar con este nuevo sistema porque va a ser mucho más específico en ese sentido».

Al ser consultado sobre en cuánto tiempo se pondrá en marcha este sistema, explicó que «no tenemos una fecha cierta pero muy pronto, ya se empezaron con las capacitaciones esta semana, desde la Dirección de Tránsito tuvimos la reunión el miércoles, primero los directivos con las personas a cargo del sistema, después ingresaron los inspectores míos con el Cuerpo de Tránsito para la capacitación, ahora siguen con la otra parte así que creería que muy pronto se va a implementar, faltan detalles pero seguro se van a ir subsanando en este tiempo pero no estaríamos lejos de implementar este sistema».

En cuanto a si el inspector necesita un equipamiento especial para realziar este tipo de multas, detalló que el mismo va a tener un aparato tipo posnet donde en el momento saldrán los datos de la multa y demás. «Son equipos tipo posnet para pasar la tarjeta de crédito, son iguales a esos, también tiene una ticketera incorporada en el posnet de la cual sale un ticket donde dice el momento de la infracción, quien realizó la infracción, el nombre del inspector, la hora, la dirección, todos los datos posibles están en el ticket que se le entrega, eso impacta en el sistema, quedan grabadas todas las pruebas respecto a la infracción y listo. En el ticket hay un código donde con el celular se puede hacer la lectura y salen todos los datos de la infracción, ahora lo que queremos incorporar es con respecto a los datos del vehículo, el dominio, el titular así cruzamos los datos de otra institución para poder descargarlo acá cosa que al inspector al momento de hacer la infracción le salgan todos los datos del titular del vehículo».

También señaló que esto no solo será utilizado por tránsito sino que «la idea es aplicarla en todas las áreas de forma conjunta, que todas las áreas tengan porque prácticamente están todos unificados con respecto a la carga de datos y cuestiones que hay que trabajar, lo que está más pulido es el tema de tránsito donde uno ya tiene más conocimiento respecto a las cosas que uno realiza en el tema de tránsito. Se largaría todo junto pero no va a faltar mucho tiempo para esto».

Carnet de conducir

Seguidamente habló sobre la gran cantidad de personas que acuden a realizar su Licencia Nacional de Conducir, aprovechando las vacaciones. «El resto del año es más tranquilo, diciembre, enero y parte de febrero se ve más movimiento en la Dirección de Tránsito más en a parte de Licencia de Conducir, todos sabemos que la gente aprovecha las vacaciones o viene de otro lado y aprovecha para hacer su licencia y son épocas bastante cargadas en cuanto a este tipo de trámites, estamos realizando aproximadamente 160 trámites de licencia por día y en promedio de todo el año tenemos 100 u 90 como máximo en el día, esta época se duplica la cantidad».

«Mas allá de eso en el área de Licencia de Conducir se ha mejorado mucho en ese sentido porque cuando recién arrancamos nosotros en el área era un caos, había mucha gente para atender incluso a las 14 horas o más tarde todavía había gente, ahora a las 11 o 12 del mediodía prácticamente ya no hay gente para atender, se agilizó mucho, se mejoró todo», valoró.

Para finalizar destacó que la oficina de Centro Cívico que se abrió en Circuito Cinco también cubre la realización de este trámite en la zona, lo que evita que lo pobladores de ese sector se trasladen hacia la oficina del centro y descentraliza la misma. «Eso fue gracias a la política del intendente Jofré de descentralización del Municipio, se descongestionó bastante, allá se está realizando una cierta cantidad de trámites que es menor a la de acá, toda la gente de Circuito Cinco antes venía para este lado con todo lo que eso significaba en cuanto a gastos, tiempo y demás, hoy lo pueden hacer ahí, se atienden entre 30 y 40 trámites por día, por suerte funcionó en cuanto a la descentralización del municipio, dio muy buenos resultados».