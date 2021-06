Múltiples acciones del Municipio en diferentes sectores del ejido urbano

Compartir

Durante la jornada, cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, se desplegaron en un vasto sector del ejido urbano desarrollando tareas de perfilado, relleno y compactación de arterias, sumando al mismo tiempo acciones de limpieza, desobstrucción de desagües pluviales y levantamiento de residuos no convencionales.

Los trabajos planificados beneficiaron a los siguientes barrios:

Mariano Moreno

Se llevaron a cabo tareas de limpieza integral, perfilado y retiro de residuos no convencionales en calles internas del barrio; sumando acciones de cuneteo con carga directa sobre la calle José María Uriburu, entre Laprida y Vélez Sarsfield.

Urbanización España

Prosiguen las intensas acciones de limpieza, perfilado, relleno y compactación sobre la avenida Los Pioneros, desde avenida Alicia M. de Justo hasta avenida N. Avellaneda.

Lote 4

Equipos de trabajo se abocaron al relleno con escombro triturado en la extensión del pasaje Bresanovich, al tiempo que continúan las tareas de perfilado de calles internas.

Divino Niño

Las acciones de desmalezado y limpieza de cunetas con carga directa tuvieron lugar en la extensión de la calle Arenales, entre Tassone y Catamarca.

Obrero

Se desarrollaron tareas de retiro y traslado de escombros en la intersección de la avenida Napoleón Uriburu y calle Echegaray.

Virgen del Rosario

Cuadrillas comunales, junto a cooperativistas, realizaron trabajos de limpieza integral, levantamiento de residuos no convencionales y perfilado en calles internas.

de Mayo

En sectores internos, cobraron intensidad los trabajos de desmalezado, cuneteo manual y levantamiento de residuos voluminosos.

Lote 33

Tuvieron continuidad las acciones de limpieza y cuneteo con carga directa en distintos puntos del barrio.

Lote 68

Con el empleo de máquinas, agentes comunales prosiguen con los trabajos de cuneteo manual y con carga directa, sumando tareas de levantamiento de residuos no convencionales.

Villa del Carmen

En inmediaciones del Lote Rural 190 se procedió con acciones de apertura de cunetas y perfilado y relleno de calles.

