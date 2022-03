Múltiples actividades para conmemorar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

Compartir

Desde la Dirección de Discapacidad de la comuna capitalina informaron que durante los días viernes 1 y sábado 2 de abril se llevarán a cabo las campañas informativas y las actividades recreativas para conmemorar el Día de Concientización sobre el Autismo.

En ese aspecto, la directora del área de Discapacidad, Lic. Magdalena Ydoyaga, precisó que dichas actividades se realizarán en conjunto con distintas asociaciones. “El viernes 1, de 9 a 11 y de 18 a 20 horas, estaremos en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la Peatonal Rivadavia realizando una campaña de concientización, entregando folletos informativos a los vecinos y vecinas acerca de las primeras señales de alerta que hay que tener en cuenta para la detección de esta condición”.

“El sábado 2, en tanto, el epicentro de las actividades estará en el Paseo La Estación, donde se desarrollará la Feria Emprendedora, en conmemoración a esta fecha particular, y se ofrecerán obras de teatro, títeres y una peña para que los niños y niñas puedan disfrutar”, añadió la funcionaria.

En relación al trastorno del espectro autista (TEA), resaltó que “la detección temprana de esta condición es sumamente importante, ya que eso permite una intervención más rápida para prevenir muchos de los otros síntomas. Por esa razón, hacemos hincapié en los signos de alerta a tener en cuenta y así recurrir de manera urgente al pediatra, al psicólogo o al neurólogo”.

En ese sentido, mencionó algunos de los signos que manifiestan las personas con autismo: evitan el contacto visual directo, no responden a su nombre, a los 2 o 3 años no pronuncian palabras o lo hacen de manera inentendible, tienden a girar objetos, no toleran los ruidos y luces muy fuertes y sufren crisis, o juegan solos y no interactúan con los otros.

Para concluir, Ydoyaga destacó: “Desde que se creó la Dirección de Discapacidad, con la llegada del intendente Jorge Jofré, nuestro objetivo siempre fue acompañar a las asociaciones y brindarles todo nuestro apoyo a través de las campañas de concientización, las capacitaciones y otros proyectos que tenemos en vista durante el mes de abril y todo el año. De hecho, estamos conversando con integrantes de la Asociación TEA Formosa para realizar capacitaciones en las instituciones escolares, tanto a docentes como a los estudiantes, para la integración de los chicos y chicas con autismo dentro de las aulas”.

