Múltiples controles sanitarios ante regreso a la cuarentena total en Jujuy

Rastreos sanitarios y testeos en cinco localidades, además de controles de circulación se desplegaron en Jujuy en el retroceso al aislamiento total en toda la provincia, decidido por las autoridades a raíz de la aparición en los últimos días de once casos nuevos de coronavirus.

Desde el primer minuto de ayer los permisos para salir fueron ajustados nuevamente solo para lo vinculado a servicios esenciales, en primera instancia por siete días.

Solo se puede circular con el permiso nacional, requerimiento sobre el cual se pone énfasis en nueve controles fijos y seis móviles en rutas y puntos estratégicos de la provincia, indicó a Télam el secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco.

El funcionario agregó que en el ingreso a poblados también se coordinan controles con los municipios y las unidades regionales de la Policía de la provincia.

La medida se venía observando desde el martes por la noche cuando se detectó un primer caso aislado y se avanzó en disponer primeramente la cuarentena total en la capital provincial y otras tres localidades que concentran más del 50% de la población total de Jujuy.

En torno al comportamiento social, Marenco valoró que ante el retroceso se registra “un flujo vehicular bastante bajo”.

Los rastreos sanitarios, por su parte, habían comenzado el miércoles pasado en San Salvador de Jujuy y en La Quiaca, luego de registrarse el primer caso del que no se reconoció su origen y que derivó en múltiples testeos, algunos operativos casa por casa, entre otros, detectándose nueve contagios por contacto estrecho con el virus.

Los trabajos continúan hoy, a la vez que se sumaron otros más por la aparición ayer de un segundo caso aislado, que encendió alarmas en el poblado norteño de Abra Pampa, donde reside el afectado, y en las ciudades de Palpalá y San Pedro, donde estuvo, determinándose en primera instancia más de 100 contactos estrechos.

En ambos casos se trata de efectivos de la policía que se encontraban en funciones y que por distintos motivos llegaron hasta La Quiaca, donde el Gobierno provincial pone foco en que pueden haberse producido los contagios, ello por la situación sanitaria de Bolivia, en particular de Villazón, y el paso indebido que se produce para traer coca del vecino país.

Ayer el gobernador Morales centró la decisión del retroceso en la falta de certezas que hay respecto a que el virus no esté circulando localmente y pidió el compromiso de la sociedad en cumplir con el aislamiento como única forma de controlar la situación y volver a contar con las autorizaciones en vigencia.

La decisión tomadas llevó, entre otros, a suspender el programa educativo que había puesto a Jujuy como la primera provincia con un regreso progresivo a las aulas, partiendo el martes pasado del retorno voluntario a clases de más 2.300 alumnos de unas 70 escuelas con albergue y rurales, a cargo de más de 1400 docentes y no docentes.

El plan, que había sido cuestionado desde el ministerio de Educación de la Nación, debió sumar en su suspensión la disposición de transporte por parte del Gobierno para el regreso de los docentes a sus domicilios en distintos puntos de la provincia.