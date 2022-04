Múltiples tareas del Municipio en diferentes sectores del ejido urbano

Compartir

Linkedin Print

Durante la jornada del sábado, cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del Municipio, junto a cooperativistas, intensificaron los operativos de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales en numerosos barrios, sumando al mismo tiempo tareas de desmalezado y recolección de residuos no convencionales.

El plan de acción benefició a los siguientes conglomerados:

Laura Vicuña

Se realizaron trabajos de reparación de cruce de desaguadero y distribución de escombros en el camino de acceso a Curuzú La Novia.

San Antonio

Sobre la avenida Alicia Moreau de Justo se llevaron a cabo tareas de cuneteo con carga directa, desmalezado y limpieza de cruce de calles

El Porvenir

En sectores internos, agentes comunales y cooperativistas, con la utilización de máquinas, desarrollaron operativos de limpieza de cunetas que descargan en canales principales, desobstrucción de alcantarillas de drenaje y limpieza de cunetas de forma manual.

La Paz – Venezuela

En la extensión de la calle Joaquín de los Santos cobraron intensidad las acciones de recolección de residuos no convencionales.

de Enero

Tuvieron continuidad los trabajos de limpieza de cunetas y bocas de tormenta en diversos sectores del conglomerado.

San Martín

Los equipos de trabajo se abocaron a la recolección de residuos no convencionales en la Plaza 5 de Octubre, ubicada en la intersección de la avenida González Lelong y Marcial Rojas.

Paseo Ferroviario

Se desarrollaron tareas de limpieza integral y distribución de piedras en sectores internos del predio.

Compartir

Linkedin Print