Mundial 2023: La Garra le jugó de igual a iguala España, pero cayó en el debut de la Main Round

En el comienzo de la segunda ronda del torneo, la Selección Femenina perdió 23:30 ante las subcampeonas mundiales 2019 en un partido que se fue al descanso arriba y que se le terminó yendo por detalles. El próximo viernes a las 11:30hs enfrentará a Brasil en su segundo encuentro de la Main Round.

El equipo conducido por Eduardo Gallardo volvió a hacerle un gran partido a España, semifinalista de las últimas dos ediciones del Mundial, pero no le alcanzó para dar la sorpresa en el certamen que se celebra en Dinamarca, Noruega y Suecia. En lo que representó el mejor partido del torneo hasta el momento teniendo en cuenta la exigencia del rival, Argentina jugó un primer tiempo perfecto -13:12 arriba- pero pagó caro dos pequeños baches negativos en el segundo tiempo en donde las Guerreras sacaron la diferencia.

La Garra, que por segundo Mundial consecutivo está disputando la segunda ronda del torneo, venía de caer ante Países Bajos 26:41 y República Checa 22:31 y ganarle a Congo 31:26 en la fase de grupos. En los otros resultados de la primera fecha de la Main Round IV, Países Bajos derrotó a Brasil 35:27 y República Checa a Ucrania 30:23. Todos los partidos de Argentina en el Mundial Adulto Femenino son televisados por TyC Sports y Directv.

Argentina protagonizó un partido muy similar al disputado en Santander en la previa del Mundial -derrota 20:26-, siendo nuevamente muy competitivo ante un rival de primer nivel y quedando una vez más cerca de un resultado positivo. Pese a la diferencia de gol, el rendimiento fue un tanto más superior que aquel partido yéndose al descanso con el triunfo parcial y dejando en el global de los sesenta minutos mejores sensaciones.

Giuliana Gavilan, con 8 tantos y un rendimiento superlativo en las dos áreas, fue la máxima goleadora de La Garra que realizó un muy buen trabajo defensivo, que fluyó en ataque principalmente durante el primer tiempo y que contó con un importante aporte en el arco de Marisol Carratú.

La Selección, que en los dos últimos partidos del torneo ante Brasil -viernes 11:30hs- y Ucrania -domingo 8hs- intentará sacar resultados positivos que lo hagan mejorar el 21º puesto del último Mundial o incluso superar el 16º lugar en Japón 2019 (su mejor ubicación histórica), afronta esta Main Round sin Luciana Mendoza que ante Congo sufrió la fractura del radio de su muñeca izquierda.

Con el antecedente cercano del amistoso disputado en el marco del Torneo Internacional de España, de trámite parejo y en donde La Garra llegó a estar dos goles arriba promediando el segundo tiempo, la Selección intentó repetir la historia y desde ya intentar mejorarla. Una buena primera defensa, con atajada de Carratú incluida, y un golazo de Gavilan tras una gran asistencia de Elke Karsten abrió la posibilidad de soñar con ese escenario.

Ilusión que con el correr de los minutos fue creciendo, porque Argentina fue muy regular, algo que si mejoró con respecto al amistoso en donde si bien se había mantenido en partido lo había hecho de una forma un tanto irregular. La defensa se mostraba sincronizada y contactando, apenas sufriendo un tanto con las pivot españolas, Carratú sostuvo el arco en los pocos momentos en que la defensa se dio licencia de marca y el ataque fluyó para mantenerse gol a gol.

El dos contra dos propuesto por Karsten-Gavilan ante la defensa española fue una de las grandes fórmulas del ataque de La Garra, sumado al aporte de Casasola que le dio gol y penales recibidos. Aún así, España siempre fue la que llevó la rienda del tablero, por uno y llegando a estar hasta dos goles arriba en la primera parte del primer tiempo, 5:7 en once minutos. Aunque la Selección lo emparejó y con un mejor cierre, ya con Carolina Bono en cancha, se fue 13:12 arriba al entretiempo.

En ese cierre de primer tiempo bien positivo para La Garra, lo único negativo fue la exclusión de Rocío Campigli que significaría el arranque del complemento en inferioridad numérica. Y así fue, porque Argentina acuso recibo de esa jugadora de menos y en los siguientes cuatro ataques debió jugar hasta el posicional teniendo éxito en solo uno de ellos con un gol de Malena Cavo. Para completar un mal panorama en el arranque de segundo tiempo, Campigli vio la roja, situación que complicaría el resto del partido por la falta de recambio.

Aún así, y pese a un crecimiento en defensa de España que provocó pérdidas y recibir goles de contraataque que hasta ese entonces prácticamente no había sufrido, la Selección se las fue ingeniando para no perderle pisada en el tablero a las europeas que se mantuvieron arriba por uno o dos goles. Carratú siguió atajando pelotas importantes, Gavilan seguía dando un recital en el pivot y el objetivo de partido largo seguía su curso incluso superando un momento en que España sacó +4 pero La Garra volvió a recortar a dos de distancia.

Pero con el 19:21 a doce minutos del final llegaría el quiebre definitivo del partido, porque el equipo albiceleste empezó a sentir el desgaste de casi 50 minutos de extrema intensidad, los errores aumentaron y España no perdonó. Sacó cinco de diferencia que serían inalcanzables para una Selección que igualmente siguió dando batalla hasta el final, completando un gran partido con un tablero más abultado de lo que fue el trámite real del encuentro durante los sesenta minutos.

Declaraciones post partido

Eduardo Gallardo: «Hicimos un partido realmente muy bueno, pero nos pasó lo que nos viene pasando en partidos anteriores y es que tenemos errores que los terminamos pagando muy caro. Sabíamos que los primeros quince minutos del segundo tiempo iban a ser claves, si llegábamos con el resultado cerca íbamos a tener posibilidades. Ellas ajustaron la defensa, por nuestra parte hubo errores en la definición y pérdidas de pelotas que no se habían dado en el primer tiempo y nos ganaron bien. Creo que igual la diferencia no fue real en relación al juego, el resultado podría haber sido más corto. Estoy muy orgulloso de mi equipo, siento que somos cada vez más competitivos y que de a poco nos vamos ganando el respeto»

Elke Karsten: «Sabíamos de la dificultad del partido, empezamos muy bien e hicimos un gran primer tiempo. El segundo nos costó un poco más, pero es el camino correcto, toca aprender de los errores y seguir mirando hacia adelante»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucia Dalle Crode y Giuliana Gavilán.

Argentina (23:30 vs. España): Giuliana Gavilán (8), Micaela Casasola (5), Elke Karsten (3), Manuela Pizzo (2), Malena Cavo (2), Ayelén García (1), Carolina Bono (1), Sofia Rivadeneira (1), Rocio Campigli, Martina Romero, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Valentina Learreta, Valentina Brodsky, Ayelén Rosalez y Marisol Carratú.

Próximo partido: Argentina vs. Brasil – 2° fecha Main Round | Viernes 8 de diciembre, 11:30 horas.