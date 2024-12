Mundial 2025: Boca enfrentará al Bayern Múnich y River al Inter de Lautaro Martínez

El Xeneize conformará el Grupo C junto a los bávaros, Auckland City y Benfica, mientras que el Millonario chocará en el Grupo E ante el Neroazzurro, Urawa Red Diamonds y Rayados de Monterrey. Por otro lado, el Inter Miami de Lionel Messi compartirá zona con Palmeiras, Porto y Al Ahly.

El Mundial de Clubes puso primera y en una gala multitudinaria, donde estuvieron grandes estrellas de la historia del fútbol, se definieron los grupos de la competición. En esta línea, los únicos dos equipos argentinos que participarán del certamen ya conocen a sus rivales y el camino hipotético hasta el último partido.

River Plate integrará el Grupo E como cabeza de serie y sus rivales serán: Urawa Red Diamonds (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia).

Si bien todavía FIFA debe oficializar todos los detalles del cronograma de partidos, el primer juego se desarrollará contra el combinado asiático, luego chocará con los mexicanos que son dirigidos por Martín Demichelis y cerrará la zona contra el Neroazzurro italiano.

En caso de clasificar, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo quedaría emparejado en octavos de final contra el líder o el escolta del Grupo F que componen Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemania), Ulsan HD (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica).

Boca Juniors, por su parte, se ubicó en el Grupo C, que completan Bayern Múnich (Alemania), Benfica (Portugal) y Auckland City FC (Nueva Zelanda).

El estreno será contra los portugueses que tienen a Ángel Di María y Nicolás Otamendi en sus filas. Luego llegará el choque frente a los alemanes y bajará la persiana contra los neozelandeses.

Si el club de Juan Román Riquelme consigue pasar de ronda, el rival de la siguiente instancia saldrá del Grupo D que integran Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunisie (Túnez), Chelsea (Inglaterra) y León (México).

Hay que tener en cuenta que el Millonario y el Xeneize podrían enfrentarse recién en una hipotética semifinal o en la final si ambos consiguen superar todos los obstáculos para desembarcar en esas dos instancias finales.

El partido inaugural del Mundial de Clubes será el domingo 15 de junio del 2025 entre Al Ahly FC de Egipto y el Inter Miami de Estados Unidos en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo correspondiente al Grupo A. Esa primera zona que cuenta con el equipo de Lionel Messi y Javier Mascherano también será protagonizada por Palmeiras (Brasil) y Porto (Portugal). Cabe destacar que el certamen culminará el domingo 13 de julio con la gran final que se llevará a cabo en el MetLife Stadium.

El formato del campeonato será similar al de la Copa del Mundo a nivel selecciones. Los 32 equipos se dividieron en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, con duelos a un solo partido. De esta manera, los dos mejores avanzarán a los octavos de final. Las eliminatorias, en caso de que los 90 minutos finalicen en igualdad, se jugará un tiempo extra. En caso de que persista la paridad, se definirá por tanda de penales. Al mismo tiempo, no habrá un encuentro para decidir el tercer puesto.

El sorteo oficial se llevó a cabo en Miami, con el objetivo de lograr un equilibrio competitivo y promover la diversidad geográfica en la distribución de los equipos por grupos. Los bombos fueron determinados en función del rendimiento y las clasificaciones confederativas de cada equipo. A su vez, FIFA afirmó que se publicará el calendario completo de partidos en las próximas semanas, considerando aspectos deportivos, logísticos y las exigencias de transmisión global.

EL FIXTURE DE RIVER

PLATE Y BOCA JUNIORS

EN EL MUNDIAL DE CLUBES

River Plate vs. Urawa Red Diamonds / River Plate vs. Monterrey / River Plate vs. Inter de Milan

Boca Juniors vs. Benfica / Boca Juniors vs. Bayern Múnich / Boca Juniors vs. Auckland City FC

*Todavía no se informó el cronograma completo con días, horarios y estadios

TODOS LOS GRUPOS

DEL MUNDIAL DE CLUBES

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly FC (Egipto) e Inter Miami CF (Estados Unidos)

Grupo B: París Saint Germain (Francia), Atlético Madrid (España), Botafogo (Brasil) y Seattle Sounders FC (Estados Unidos)

Grupo C: Bayern Múnich (Alemania), Auckland City FC (Nueva Zelanda), Boca Juniors (Argentina) y Benfica (Portugal)

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunisie (Túnez), Chelsea (Inglaterra) y León (México)

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia)

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemania), Ulsan HD (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica)

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marruecos), Al Ain FC (Emiratos Árabes Unidos) y Juventus (Italia)

Grupo H: Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita), CF Pachuca (México) y FC Salzburgo (Austria)