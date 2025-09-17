Mundial 2026: la FIFA pagará un 70% más a los clubes que cedan jugadores

La entidad anunció que distribuirá 355 millones de dólares, una cifra récord frente a los 209 millones que repartió en Qatar 2022.

La FIFA anunció que repartirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026, un 70 % más que lo distribuido en Qatar 2022. «Se trata de una medida que refuerza la solidaridad y busca garantizar una distribución de fondos más justa e inclusiva entre clubes de todo el mundo», señaló la entidad en un comunicado.

Gracias al acuerdo con la Asociación de Clubes Europeos (ECA), este programa de ayudas se extiende ahora también a los clubes que pongan a disposición a sus jugadores durante la fase de clasificación, aunque después no lleguen a disputar la fase final, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

En la edición anterior, los futbolistas de las 32 selecciones que participaron hicieron posible repartir «209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones miembro de las seis confederaciones», destacó la FIFA.

En el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá -entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026-, el torneo pasará de 32 a 48 selecciones, con un notable incremento en la cantidad de partidos, que sube de 64 a 104.

Récord de participación

En 2022, 440 clubes de 51 países recibieron pagos del programa de la FIFA, calculados como tarifa diaria mientras sus jugadores estaban con las selecciones en el torneo. El Manchester City lideró el ranking con casi 4,6 millones de dólares.

Para el Mundial 2026, los clubes que antes recibían más dinero tendrán una porción menor, ya que el grupo de equipos elegibles se amplió. En Europa, más de 900 clubes de los 55 países miembros de la UEFA ya fueron beneficiados con un programa similar, que abarca partidos de clasificación de competiciones de selecciones nacionales durante cuatro años, hasta 2024.

El posteo de Gianni Infantino

«La edición mejorada del Programa de Beneficios de los Clubes de la FIFA (CBP) para la Copa Mundial de la Fútbol 2026 va un paso más allá al reconocer financieramente la enorme contribución que tantos clubes y sus jugadores en todo el mundo hacen a la puesta en escena tanto de las eliminatorias como del torneo final.

Un récord de USD 355 millones se distribuirá a través de la CBP a los clubes para la liberación de sus jugadores, lo que refuerza nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes Europea y clubes de todo el mundo, ya que todos esperamos con ansias una edición innovadora y globalmente inclusiva de la @fifaworldcup próximo año».