Mundial 2026: Noruega clasificó y hay 32 cupos con dueños

Ya se conocen 32 de los 48 países que estarán en la próxima Copa del Mundo. Todo lo que hay que saber sobre la definición de los 12 grupos.

Italia se sumó al Repechaje de Europa para el Con 32 selecciones ya clasificadas, crece la expectativa por el Mundial 2026 que se disputará en tres país distintos por primera vez en la historia. A partir del próximo junio, Canadá, Estados Unidos y México albergarán una nueva fiesta del fútbol y el sorteo de los grupos está a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo y dónde será

el sorteo del Mundial 2026?

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Tiene una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas, que es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Comenzará a las 14.00 hora local (12.00 de Ecuador).

¿Cómo serán los

bombos del Mundial 2026?

Los bombos de la Copa del Mundo se definirán por ranking FIFA, con la excepción de los anfitriones, quienes ocuparán en el primer bombo. Junto a Canadá, Estados Unidos y México estarán las nueve selecciones mejor rankeadas según la FIFA, y todas ellas serán cabeza de serie.

Tras eso, los 12 siguientes mejores equipos según la clasificación irán al bombo 2, los siguientes 12 mejor ubicados al bombo 3 y los 12 peores se ubicarán en el bombo 4. Ecuador pelea por confirmar su lugar en el bombo 2.

Los 28 clasificados hasta

el momento al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf)

Canadá (Concacaf)

México (Concacaf)

Japón (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Argentina (Conmebol)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Brasil (Conmebol)

Ecuador (Conmebol)

Uruguay (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

Paraguay (Conmebol)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

Cabo Verde (CAF)

Sudáfrica (CAF)

Qatar (AFC)

Inglaterra (UEFA)

Arabia Saudita (AFC)

Costa de Marfil (CAF)

Senegal (CAF)

Francia (UEFA)

Croacia (UEFA)

Portugal (UEFA)

Noruega (UEFA)

¿Cómo será el formato

del Mundial 2026?

El nuevo formato se estrenará en el Mundial 2026: serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en vez de ocho como en el modelo anterior. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a los 16vos de final, instancia donde ya comenzarán los playoffs. Esto quiere decir que el equipo campeón terminará jugando ocho partidos en lugar de los siete de los últimos Mundiales.

¿Cuándo comenzará

el Mundial 2026?

El máximo certamen de selecciones comenzará el 9 de junio de 2026 y finalizará 40 días más tarde, con la final que se realizará el el 19 de julio. Se jugarán 104 partidos.

Las sedes del Mundial 2026

En total, habrá 16 sedes para albergar todos los encuentros:

Tres son de México: CDM (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA).

Canadá tiene dos: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place).

Estados Unidos albergará el resto: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field).